Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 26 сентября 2021 года

Нагрузка на систему здравоохранения остается большой Фото: Иван МАКЕЕВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтвержден еще 521 новый случай заражения коронавирусом, из которых 181 - приходится на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 зарегистрированы в Артемовском, Верхнем Дуброво, Дегтярске, Нижней Салде, Березовском, Ирбите, Каменске-Уральском, Кировграде, Полевском, ЗАТО Свободный, Первоуральске и Нижнем Тагиле.

Общее число заболевших COVID-19 граждан на Среднем Урале составляет 136 835, из которых 126 183 – полностью справились с болезнью. За сутки из инфекционных отделений больниц выписан 451 человек.

По сведениям от врачей, сейчас состояние 682 пациентов ковидариев остается тяжелым, 418 из них размещены в палатах реанимации, 319 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки по официальным данным от коронавируса скончались еще 38 человек. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 6 127.