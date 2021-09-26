«Его оставили на улице»: волонтеры выхаживают котенка, спасенного пожарными на Урале

У Эшли постоянный тремор. Фото: группа "Котодом Невьянск" в ВК

На днях «Комсомолка» писала о том, как пожарные спасли четырехмесячного котенка во время возгорания в одной из пятиэтажек в городе Невьянск, что в 70 километрах от Екатеринбурга. Спасатели вынесли несчастное животное на улицу и откачали его, после чего передали в руки хозяевам-погорельцам.

Позже выяснилось, что злоключения котенка на этом не закончились – у него диагностированы серьезные проблемы со здоровьем, а хозяева от него вынуждены отказаться. После этого питомец-девочка по имени Эшли попала в руки волонтеров из объединения «Котодом».

- Облитого водой, мокрого и замерзшего котенка оставили на улице. Только вечером ребенок принес обледеневшую малышку домой. Его родители сразу обратились к нам с просьбой ее забрать. У кого-то из соседей возникло желание оставить кошечку себе, но когда поняли, что с ней что-то не так – «заберите». И сомнения тут же появились – «усыпить», - рассказывают волонтеры из Невьянска.

Документ, выданный ветеринаром. Фото: группа "Котодом Невьянск" в ВК

По словам спасителей маленького питомца, у Эшли раскоординированы движения, в туалет она ходит под себя, не может устоять на лапах – сразу заваливается, у малышки постоянный тремор.

В субботу котенка возили в частную ветеринарную клинику, где питомцу сделали рентген, дали направление на КТ черепа и шейного отдела.

- Есть подозрение на травму в области шеи. На задние лапки у нее опора лучше, на передние плохо, особенно на левую лапку. Эшли заваливается, утыкаясь мордочкой, очень сложно развернуться, - говорят волонтеры.

По их словам, кошечка, несмотря на тяжелое состояние, сохраняет позитивный настрой – она постоянно мурлычет, перебирает лапками. Котенку выписали обезболивающее в строгой дозировке.

Информация о питомце – в группе «Котодом Невьянск».

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