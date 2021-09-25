Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 25 сентября 2021 года

За сутки от коронавируса скончались еще 40 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге за сутки COVID-19 подтвердился еще у 251 человек. Если же говорить о суточном приросте числа заболевших по всей Свердловской области, то заболели 518 человек.

- Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 136 314, - уточняют в оперативном штабе по борьбе с болезнью. - Состояние 683 госпитализированных оценивается как тяжелое, 409 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 327 – на аппаратах ИВЛ.

Еще 4 419 человек находятся в больницах в состоянии средней тяжести. Также за сутки из больниц выписали 475 человек, болевших коронавирусом. Таким образом, с начала пандемии в Свердловской области переболели 125 732 человек.

- Зарегистрировано 40 случаев смерти больных COVID-19, - добавляют в оперативном штабе. - Общее число случаев – 6 089.