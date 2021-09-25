Появились фото из квартиры, разрушенной взрывом бытового газа в Верхней Пышме

Ударная волна пробила одну из перегородок в квартире. Фото: очевидец

В субботу утром в Верхней Пышме на улице Юбилейной в пятиэтажном доме раздался грохот, после которого в квартире на первом этаже выбило окна. К месту прибыли силы полиции и МЧС. Как оказалось, причиной разрушений стал хлопок бытового газа.

- До прибытия огнеборцев из подъезда самостоятельно эвакуировались 11 человек, из них двое детей, - уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области. - По прибытию пожарно-спасательных подразделений возгорания не обнаружено. Выявлены обрушение межквартирных перегородок. Несущие конструкции здания не повреждены.

На место ЧП прибыли 5 единиц пожарно-спасательной техники, 16 человек личного состава. Фото: очевидец

При этом пострадал 52-летний житель квартиры. Он рассказал, что все случилось в тот момент, когда он поставил кастрюлю на плиту.

- На происшествие реагировали 5 единиц пожарно-спасательной техники, 16 человек личного состава. Причину происшествия устанавливают правоохранительные органы, - добавляют в МЧС.

Пострадал хозяин квартиры. Фото: очевидец

В администрации Верхней Пышмы отмечают, что ЧП случилось в 07.18. Всего пострадали три квартиры.

- По распоряжению Главы городского округа Верхняя Пышма Ивана Соломина в настоящее время решается вопрос о расселении жителей пострадавших квартир, - уточняют в администрации Верхней Пышмы. - Семья с ребенком будет временно отселена в маневренный фонд по улице Огнеупорщиков. Администрация городского округа сегодня в 10.00 часов проведет заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям городского округа Верхняя Пышма.

Обстоятельства случившегося сейчас выясняют в полиции. Фото: очевидец

После случившегося прокуратура организовала проверку. По предварительной версии, в доме произошла утечка газа, что и стало причиной разрушений.

- Хозяин квартиры с 40-процентными ожогами тела доставлен в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи, - уточняют в прокуратуре Свердловской области. - Прокуратура в ходе надзорных мероприятий установит, когда проверялось газовое оборудование в данном многоквартирном доме, и в частности, в данной квартире.

Также сейчас в доме проверяют устойчивость конструкций.

Хлопок произошел, когда хозяин квартиры поставил кастрюлю на плиту. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Окна в квартире выбило. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

После случившегося жителя дома самостоятельно эвакуировались на улицу. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

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