Уральская биеннале 2021 года в Екатеринбурге и Свердловской области: программа

В этом году организаторами была обозначена тема - «Время обнимать и уклоняться от объятий» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проведение 6-й Уральской биеннале 2021 в Екатеринбурге и Свердловской области запланировано на 2 октября - 5 декабря 2021. В этом году организаторами была обозначена тема - «Время обнимать и уклоняться от объятий», которая актуальна на сегодняшний день в период пандемии.

В рамках проекта Уральская биеннале 2021 будут организованы выставки российских и зарубежных художников, беседы, мастер-классы, спектакли, экскурсии и многое другое.

- В этом году мы решили сделать проект более комфортным для зрителя: у нас впервые в Екатеринбурге семь основных площадок, каждую из которых можно будет обойти в течение нескольких дней или недель,- рассказывает Анастасия Деткова, региональный PR-директор Уральской индустриальной биеннале современного искусства - также в этом году мы сделали упор на информативность, которая перекликается с темой, последними тенденциями в современном искусстве и пандемией.

Семь площадок Уральской биеннале 2021 года можно будет посетить со 2 октября по 5 декабря с 12:00 до 21:00. На площадку в Главпочтамте попасть можно бесплатно, на остальные билет будет стоить от 150 до 1500 рублей. Есть льготные билеты для школьников, студентов и пенсионеров. Билеты можно приобрести на сайте Уральской биеннале 2021.

Уральская биеннале 2021 в Екатеринбурге и Свердловской области будет проходить на семи основных площадках Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральская биеннале 2021 в Екатеринбурге и Свердловской области будет проходить на семи основных площадках:

Здание бывшего кинотеатра «Салют» - ул. Толмачева, 12

Даты: 2 октября - 5 декабря с 12:00 до 21:00 со вторника по воскресенье Стоимость: 150 – 1500 рублей, по льготному билету 100 – 700 рублей

На этой площадке будут проходить киносеансы, перформансы, детская программа, мастер-классы, а также будут представлены инсталляции и видеоработы. Билеты на детские программы бесплатные.

Уральский оптико-механический завод - ул. Восточная, 33Б

Даты: 2 октября - 5 декабря с 12:00 до 21:00 со вторника по воскресенье Стоимость: 500 – 1500 рублей, по льготному билету 250 – 700 рублей.

При посещении нужно будет предъявить паспорт.

Уральский оптико-механический завод (входит в холдинг «Швабе», Ростех), на производственных площадях которого была размещена экспозиция основного проекта 5-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства, предоставляет для художественного проекта в этом году 2200 кв. метров корпуса Автоматизированного механообрабатывающего производства.

Корпус продолжает тенденцию внедрения инновационных технологических решений, определяющих развитие предприятия: от экологичных технологий на стадии проектирования корпуса до применения современного высокотехнологичного оборудования, позволяющего осуществлять точную механическую обработку деталей.

В цехе будут представлены инсталляции основного проекта, вступающие в диалог с заводской жизнью

Екатеринбургский государственный цирк - ул. 8 марта, 32

Даты: 2 – 24 октября с 12:00 до 21:00 со вторника по воскресенье

Стоимость: 200 – 1500 рублей, по льготному билету 100 - 700 рублей.

Екатеринбургский цирк станет местном показа объемной перформативной программы и инсталляций, которые будут расположены в общественных пространствах цирка.

Некоторые из представлений займут 15 минут, другие – больше часа.

В двух залах этой площадки пройдет выставка работ художников и представление-перформанс Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главпочтамт (Дом связи) - проспект Ленина, 39

Даты: посещение в режиме работы почты Стоимость: бесплатно

В двух залах этой площадки пройдет выставка работ художников и представление- перформанс. А также здесь можно будет отправить письма своим близким из других городов или художникам проекта Уральская биеннале из других стран.

Музей истории и археологии Урала – проспект Ленина, 69/10

Даты: 2 октября - 5 декабря с 12:00 до 21:00 со вторника по воскресенье Стоимость: посещение по билету музея, есть скидка по билету биеннале В музее пройдет выставка работ художников, посвященных теме проекта.

Фотографический музей «Дом Метенкова» - ул. Карла Либкнехта, 36

Дата: 2 октября - 5 декабря с 12:00 до 21:00 со вторника по воскресенье Стоимость: посещение по билету музея, есть скидка по билету биеннале

Фотографический музей – это еще одно место, где будут показаны работы художников.

Уральский филиал ГМИИ им. А.С. Пушкина – ул. Добролюбова, 19А

Даты: 2 октября - 5 декабря с 12:00 до 21:00 со вторника по воскресенье Стоимость: посещение по билету музея, есть скидка по билету биеннале

На этой площадке будут показаны видеоработы проекта Уральская биеннале.

Также в рамках Уральская биеннале действует программа арт-резиденций, в рамках которой художники приезжают в города Свердловской и Челябинской областей и при участии жителей создают работы, которые остаются на местах, а не переезжают в Екатеринбург. В октябре также будут курсировать автобусы из столицы Урала по маршрутам арт-резиденций: Полевской, Асбест, Нижний Тагил, Черноисточинск, Сатка, Кыштым и Сокол. Купить билет на арт-маршрут можно на сайте Уральской биеннале, стоимость - от 2000 до 5000 рублей.

Также в Екатеринбурге будут работать экскурсии по выставкам биеннале в рамках основного проекта. Их проводят медиаторы — специально подготовленные проводники. Это общение и совместное понимание, где эмоции, взгляды и высказывания зрителей дополняют идеи художников. Телефон для записи на экскурсии: +7(976)856-53-00.