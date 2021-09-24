«Святогор» продолжает экологическую акцию по зарыблению северных водоемов

Фото предоставлено пресс-службой УГМК

АО «Святогор» (предприятие металлургического комплекса УГМК) продолжает экологическую акцию по зарыблению северных водоемов Свердловской области. Так, накануне в водоемы Ивделя и Североуральска были выпущены тысячи сеголеток стерляди и сазана. Восстановление биологических ресурсов прошло в рамках программы природоохранных мероприятий АО «Святогор».

Фото предоставлено пресс-службой УГМК

– Десятый год подряд градообразующее предприятие Красноуральска продолжает добрую традицию зарыбления водоемов в местах, где ведет свою хозяйственную деятельность, - отметил заместитель директора по горному производству – начальник горного отдела АО «Святогор» Алексей Бачурин. – В эти сентябрьские дни в озеро Светлое мы запускаем более 6 500 молоди сазана, в реку Лозьва – 10 000 сеголеток стерляди. Надеемся, что все они приживутся в этих местах.

Все мальки выращены в Челябинской области: сазан – в ЗАО «Чебаркульский рыбзавод», стерлядь – в ООО «Аквакультура (г. Магнитогорск).

Фото предоставлено пресс-службой УГМК

Рыба прибыла до места зарыбления спецрейсами, преодолев многокилометровый маршрут. Как заверили транспортировщики ценного груза, во время пути 50-граммовым малышам была обеспечена повышенная кислородная комфортность.

– До места доехали без потерь, - улыбнулась рыбовод Чебаркульского рыбзавода Римма Сагитова. – В ходе зарыбления «отход» нулевой. Всплывшей рыбы, к счастью, абсолютно не зафиксировано.

По словам рыбоводов, и стерлядь, и сазан пользуются большой популярностью для зарыбления. Эту рыбу предприятия активно используют для восстановления водной среды.

Фото предоставлено пресс-службой УГМК

– Приятно, что на протяжении уже многих лет АО «Святогор» увеличивает ихтиофауну северных рек, - отметил ведущий ихтиолог главрыбовода по Свердловской и Челябинской областям Артен Сорока. - Чем больше отряд пресноводных, тем лучше состояние наших водоемов. Здесь, в реках северного региона, водятся щука, окунь, плотва... Увеличение их до карпа и стерляди ведет к более полному использованию базы водной среды.