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Здоровье24 сентября 2021 12:10

Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 24 сентября 2021 года

Сообщаем последние новости COVID-19 в Екатеринбурге и Свердловской области
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Нагрузка на систему здравоохранения по-прежнему высока

Нагрузка на систему здравоохранения по-прежнему высока

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено еще 510 случаев заражения коронавирусом, из которых 177 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 зафиксированы в Верхотурье, Каменске-Уральском, Камышлове, Волчанске, Среднеуральске, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Первоуральске.

Общее число заболевших коронавирусом в Свердловской области с начала пандемии составляет 135 796 человек, из которых 125 257 – полностью справились с заболеванием. За сутки из инфекционных отделений больниц выписали 478 человек.

На данный момент состояние 647 человек оценивается врачами как тяжелое, 400 из них размещены в палатах реанимации, 313 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки зарегистрировано еще 37 случаев смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 6 049 человек.

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