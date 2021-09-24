Хозяйка дома и ее подруга госпитализированы с ожогами. Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Свердловской области в результате пожара погибли два ребенка. Трагедия произошла в ночь на 24 сентября в деревне Кадниково Сысертского района. Частный дом по улице Карла Маркса выгорел дотла.

Предположительно, возгорание началось в сенях. Хозяйка дома Мария и ее подруга смогли спастись. Мария успела вытащить из огня своего двухлетнего сына. Ее 8-летняя дочь и 6-летний сын приятельницы выбраться не смогли.

- Выясняются, в том числе, причины и условия, которые привели к случившейся трагедии, и будет принят комплекс мер по недопущению таких обстоятельств впредь, - сообщили в СУ СКР региона.

В полиции отмечают, что женщины получили ожоги

- Одна - с ожогами 25% тела, другая - с ранами и порезами, возникшими в результате самостоятельной эвакуации через окно. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь, - пояснил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По словам местных жителей, Мария злоупотребляет спиртным. При этом ее муж в пьянстве замечен не был.

- В тот день Максим был на работе, а она снова стала выпивать, - рассказывают «КП»-Екатеринбург соседи погорельцев. Как можно было бросить детей?! Как она жить с этим будет?!

По факту трагедии Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».