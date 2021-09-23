«Ремонт в декабре - это насмешка!»: жителей пятиэтажки на Мичурина, оставшихся из-за пожара без крыши, заливает дождями

Крышу коммунальщики обещают отремонтировать только в декабре 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Крупный пожар, произошедший 27 августа в Екатеринбурге, в доме на улице Мичурина № 98 оставил жителей без крыши над головой. Напомним, в тот день возгорание началось с балкона и перекинулось на крышу здания.

Покрытие на потолках в квартирах на пятом этаже пришло в негодность Фото: Алексей БУЛАТОВ

В огне погибли два человека. Жильцы едва победили последствия потопа, а теперь им приходится спасать свои квартиры от осенних, ливневых дождей. «Комсомолка» побывала на месте происшествия и поговорила с жителями о том, как они переживают наступление холодов.

Дом расположен почти в центре Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пожар произошел в первом подъезде на пятом этаже. О произошедшем несчастье напоминают следы копоти на ступенях и решетках лестницы. На стене подъезда висит объявление - кровлю обещают сделать до декабря 2021 года.

В доме нет чердака Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Сдвига в отношении ремонта крыши никакого, - возмущается Фаина Малыгина. Женщина живет на первом этаже. - И про декабрь месяц, это насмешка. Это немыслимо. Люди пострадали от пожара, а сейчас должны страдать от дождей. Слава богу, отопление хоть дали.

Ответ коммунальщиков и телефон для справок Фото: Алексей БУЛАТОВ

На пятом этаже ситуация гораздо плачевнее. Люк на крышу задвинут металлическими листами. Сама крыша накрыта рекламными баннерами, в которых скапливается вода. Вот и весь ремонт на сегодняшний день.

Квартира, где произошел пожар вся в копоти и заперта. Но житель соседней квартиры № 17 Дмитрий Лебедев показал, какой урон нанесли его жилищу дожди. В квартире разбухли двери, вздулись полы и начала образовываться плесень. Когда все высохнет, семье придется делать полный ремонт квартиры. В случае если квартиру начинает топить и вода уходит ниже, то соседи относятся с пониманием.

Состояние квартир оставляет желать лучшего Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Плесень есть, но когда тепло дали, то мы начали с ней бороться, вроде ушла. Двери никакие не закрываются. Все разбухло, пол вздулся, но когда просохнет, придется ремонт делать. Вот, полка отвалилась, потому что стена была сырая и размокла, - вздыхает хозяин квартиры. - Вроде до декабря должны сделать что-то сверху. Но пока, никакого шевеления. Рабочие были неделю назад, заменяли отопление верхний главный стояк и все. С тех пор ничего не делали. В квартирах сейчас тепло, но если будет лить, то будет сыро и появится плесень.

Крышу накрыли рекламными плакатами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дмитрий рассказал, что ему восстановили коммуникации, но у некоторых жильцов по-прежнему сохраняются проблемы с электричеством. Когда идет дождь – квартиры начинает топить. Жители выходят на крышу и поправляют баннеры в местах протечки. Кроме того, им приходится вычерпывать воду с крыши самостоятельно. На экстренный случай у Дмитрия в коридоре стоит свой рулон пленки.

В таких условиях жильцам предлагают обитать до зимы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Когда все-таки завершится ремонт в доме на ул. Мичурина, 98 – точного ответа никто не знает. В управляющей компании Октябрьского района посоветовали обратиться к главному инженеру. Но оперативно дозвониться до него не удалось. Редакция направила в УК официальный запрос.

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