Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 23 сентября 2021 года

В Екатеринбурге сохраняются ограничительные меры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено еще 513 случаев заражения коронавирусом, из которых 95 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 подтверждены у жителей Березовского, Дегтярска, Верхотурья, Ирбита, Каменска-Уральского, Серова, Кушвы, Нижнего Тагила, Первоуральска, Режа и других муниципалитетов Свердловской области.

Всего с начала пандемии в Свердловской области коронавирусом заболели 135 282 человека, из которых 124 779 - полностью справились с COVID-19. За сутки по состоянию на 23 сентября 2021 года из госпиталей выписали 486 человек.

Состояние 624 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 400 из них размещены в палатах реанимации, 307 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки подтверждено еще 36 случаев смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 6 012 человек.