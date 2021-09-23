Учалинский ГОК построит фельдшерско-акушерский пункт и детскую площадку

Фото предоставлено пресс-службой УГМК

В рамках благотворительной деятельности АО «Учалинский ГОК» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) построит для жителей микрорайона «Рудник» г. Учалы фельдшерско-акушерский пункт и детскую игровую площадку. Решение о выделении денежных средств на возведение социальных объектов было принято на основании обращения руководства администрации ГП г. Учалы в АО «Учалинский ГОК».

Фото предоставлено пресс-службой УГМК

– Жители не раз акцентировали внимание на отсутствии учреждения для оказания первичной медицинской помощи в таком крупном микрорайоне. Обратившись за финансовой помощью в комбинат, мы получили положительную резолюцию. На сегодняшний день местоположение ФАПа определено, идет постановка земельного участка на кадастровый учет, – рассказал глава администрации ГП г. Учалы Ильмир Газизов.

Фельдшерско-акушерский пункт будет возведён по блочно-модульной технологии в центре микрорайона – недалеко от школы № 2. По проекту будущее медицинское учреждение общей площадью 63м2 предусматривает кабинет приема, процедурный и смотровой кабинеты, помещение ожидания, санузел с доступом маломобильных групп населения, помещение для хранения медикаментов, помещение для персонала.

Фото предоставлено пресс-службой УГМК

– Чтобы предоставить жителям микрорайона возможность получать качественную медицинскую помощь, мы не просто установим модульный ФАП, но и оснастим его необходимым оборудованием, – подчеркнул заместитель директора по капитальному строительству АО «Учалинский ГОК» Ильдар Кильдебаев. - В настоящее время проводится процедура по выбору подрядных организаций.

Новая спортивная игровая площадка будет обустроена на улице Центральной на месте, где уже имеются детские горки. В дополнение к ним здесь появятся новые игровые элементы, беговая дорожка, мини-футбольное поле, площадка для баскетбола и волейбола. Всего на строительство ФАПа и спортивной площадки планируется направить порядка 15 млн рублей.