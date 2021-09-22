Легендарные бренды Свердловска: от «Малютки» до синтезатора для Rammstein

Легендарный синтезатор славился своим оригинальным видом. Фото: сайт объявлений "Авито"

Во времена СССР в Свердловской области создавали бренды, которые пользовались заслуженной популярностью по всей стране. И сегодня во многих домах пользуются продукцией, сделанной в советское время на Среднем Урале.

Вместе вспоминаем легендарные уральские бренды.

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА «МАЛЮТКА»

Первая миниатюрная стиральная машина «Малютка» сошла с конвейера «Уралмашзавода» в далеком 1973 году. Это изделие сразу стало хитом у домохозяек из-за своих габаритов: 45 х 55 х 37, которые позволяли уместить машинку даже в небольшие ванные комнаты «хрущевок».

Решение о подключении к производству товаров народного потребления местных предприятий приняли в 1966 году в Москве. Именно поэтому на крупном уральском промышленном предприятии стали производить необычные агрегаты для стирки белья.

Стиральная машина "Малютка" радовала своими габаритами. Фото: читатель "КП"

«Малютка» - не оригинальное изобретение уральских специалистов, за основу взяли стиральную машинку «Фея», которую массово производили во Франции. Правда, в Свердловске не стали копировать иностранное изделие, а взяли за основу его габариты. Пластиковый корпус, бак для стирки большой мотор и небольшой вес в 10 кг – оригинальная разработка мастеров уральской столицы.

Многим специалистам тогда стиральная машина «Малютка» показалась хрупкой. Высказывались скептические мнения о том, что изделие не выдержит проверки временем. Но они ошиблись! Во многих домах «Малютки» работают до сих пор. Из минусов этой машинки хозяйки называли сильную вибрацию во время стирки и периодическая порча белья – машина часто рвала простыни.

На протяжении многих лет на «УВЗ» выпускали до 50 тысяч изделий в месяц, за несколько недель их успевали разобрать.

В 1990 годы производство «Малюток» резко сократили из-за серьезной конкуренции с товарами западного рынка – страну завалили автоматическими стиральными машинами. В середине 90-х годов выпуск изделий прекратился.

ВЕЛОСИПЕД «УРАЛЕЦ»

В 1970-е годы в Советском Союзе было всего два завода по производству подростковых велосипедов. Один из них располагался в поселке Атиг в 70 километрах от столицы Среднего Урала.

Полный цикл производства велосипедов для подростков в Свердловской области запустили в 1962 году. У уральских велосипедов было два главных плюса: они были прочные и легкие. Сначала в регионе выпустили миллион велосипедов «Салют».

Велосипед "Уралец" - легендарный транспорт для советских мальчишек. Фото: сайт объявлений "Авито"

Выпуск «Уральцев» для мальчиков и «Рябинки» для девочек в Атиге стартовал в 1973 году. Здесь же к концу 70-х годов начнут выпускать велосипеды «Весна», которые складывались пополам, благодаря чему помещались в багажник легкового автомобиля.

«Уралец» в 70-е и 80-е годы был мечтой любого мальчишки, ведь до этого приходилось кататься на взрослых велосипедов. Из-за громоздкости приходилось ногу просовывать под рамой. А «Уралец» был сделан именно для школьников, был удобным и практичным двухколесными транспортном.

В 1998 году Атигский машиностроительный завод обанкротился, через три года здесь перестали производить велосипеды.

СИНТЕЗАТОР «ПОЛИВОКС»

В конце 1970-х годов в Свердловске инженер Владимир Кузьмин вместе с группой коллег создал один из лучших советских синтезаторов под названием «Поливокс», который на протяжении 80-х годов пользовался бешеной популярностью не только в Советском Союзе, но и в западных странах.

Модель синтезатора советский инженер разрабатывал на заводе «Вектор», который славился радиолокационной продукцией для оборонной промышленности.

Такой синтезатор до сих пор используют несколько западных групп. Фото: сайт объявлений "Авито"

Инженер изучал по возможности зарубежную музыкальную технику, однако задача стояла – создать оригинальную схемотехнику, что и было сделано. Музыкантов впечатлял внешний вид синтезатора, у которого были боковины, внешне напоминающие гусеницы танка.

С 1982 года «Поливокс» стали выпускать в Качканаре на заводе «Форманта», который был филиалом завода «Вектор». Специалисты выпускали по 200-300 синтезаторов в месяц, рыночная стоимость каждого из которых составляла 920 рублей.

В начале 1990-х годов синтезаторы «Поливокс» перестали выпускать. Однако их до сих пор используют многие известные коллективы, среди которых – Rammstein, Franz Ferdinand.