Как действовать, если вы планируете купить квартиру в новостройке

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На вопросы читателей отвечает коммерческий директор федерального портала по новостройкам Domex.ru Сергей Вячеславович Кочнев.

- Боюсь ошибиться при выборе застройщика, хочу купить квартиру на стадии стройки. На что обратить внимание?

Во-первых, необходимо оценить надежность застройщика:

- Изучаем документы. Основные документы, на которые необходимо обратить внимание: свидетельство о регистрации, устав, выписка из ЕГРЮЛ и свидетельство о постановке на налоговый учет. По каждому объекту застройщик должен предоставить разрешение на строительство и проектную декларацию. Также обратите внимание на тип используемого договора. Процесс строительства может регламентироваться двумя законами: ФЗ-214 и ФЗ-215. Согласно ФЗ-214 покупатели подписывают договоры долевого участия (ДДУ) и становятся дольщиками в новостройке.

По ФЗ-215 покупка квартиры происходит через жилищно-строительные кооперативы (ЖСК) - объединения людей, которые организуются с целью возведения конкретного дома. При выборе между ФЗ-214 и 215 советую рассматривать объекты, которые строятся по ФЗ-214, так как это помогает минимизировать риски. Юридически члены кооператива менее защищены, чем дольщики. Все проблемы, возникающие в ходе строительства, решаются согласно уставу кооператива, при этом закон «О защите прав потребителей» на объекты, строящиеся по ФЗ-215, не распространяется. Тогда как отношения между застройщиком и дольщиком четко регламентируются ФЗ-214.

Новостройки Екатеринбурга на портале Domex.ru

- Проверяем, нет ли к застройщику предъявленных требований о банкротстве. Эту информацию можно получить на сайте арбитражного суда.

- Оцениваем сроки и ход строительства. Информацию о том, не было ли срывов по срокам строительства предыдущих объектов можно посмотреть на сайте районного суда по месту регистрации компании. Кроме официальных источников найдите отзывы людей, уже купивших квартиры от данного застройщика. Сам ход строительства должен освещаться на сайте застройщика. Заявленные сроки сдачи объекта должны быть разумными. Для информации: панельные дома, собирают за 7 - 10 месяцев. Монолитно-каркасные дома строят дольше: 1,5 - 2 года. Кирпичную новостройку возводят за 2,5 года. Если процесс строительства уже запущен - посетите стройку. Отсутствие работ на стройке - тревожный признак.

- Знакомимся с отзывами, репутацией застройщика и готовыми объектами. Изучите отзывы о застройщике в интернете, на специальных форумах. Соберите информационные публикации в СМИ. Посетите недавно сданные объекты застройщика. Посмотрите на отделку фасадов и подъездов, благоустройство двора. По возможности пообщайтесь с жильцами, узнайте их мнение о застройщике.

На другие вопросы читателей продолжим отвечать в следующих публикациях.