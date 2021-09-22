В Нижнем Тагиле водитель сбил на пешеходном переходе 11-летнюю девочку

Авария произошла 22 сентября 2021 года около 08:00. Фото: управление ГИБДД по Свердловской области

В Нижнем Тагиле 38-летний водитель Chevrolet Lacetti сбил на пешеходном переходе 11-летнюю девочку. Об этом сообщает управление ГИБДД по Свердловской области.

- 11-летняя девочка-пешеход после осмотра в Детской центральной больнице № 3 отпущена домой с диагнозом ушиб спины, - говорится в сообщении.

Авария произошла 22 сентября 2021 года около 08:00. Chevrolet Lacetti ехал со стороны улицы Ульяновской в сторону Балакинской. ДТП произошло на «зебре» на улице Перова, 131. Девочка переходила дорогу справа налево по ходу движения транспорта.

Пострадавшая девочка рассказала, что Chevrolet Lacetti не останавливался перед «зеброй» и не снижал скорость. Фото: управление ГИБДД по Свердловской области

Водитель имеет стаж вождения 12 лет. Он привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения три раза. Сотрудники ГИБДД проверили мужчину на состояние опьянения. Он оказался трезв.

Сам водитель сообщил, что он остановился перед «зеброй», чтобы пропустить пешеходов. По его словам, две девочки не начали переходить дорогу. Водитель начал движение, и в этот момент дети вышли на пешеходный переход.

Авария произошла 22 сентября 2021 года около 08:00. Фото: управление ГИБДД по Свердловской области

Пострадавшая девочка рассказала, что Chevrolet Lacetti не останавливался перед «зеброй» и не снижал скорость. Также это подтвердили очевидцы.

На водителя составили административный протокол по статье 12.18 КоАП РФ за непредоставление преимущества в движении.

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