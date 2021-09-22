Олимпийский чемпион Игр в Токио раскрыл секрет своего успеха и спортивных побед

Олимпийских игр в Токио Давид Белявский приехал в гости к ученикам Академии Гимнастики Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге может появиться областная Академия Гимнастики.

21 сентября золотой медалист Олимпийских игр в Токио Давид Белявский приехал в гости к ученикам Академии Гимнастики. Вместе с ребятами он сделал зарядку, а также провел свой мастер-класс. Гимнаст оценил, как мальчики выполняют упражнения на брусьях, кольцах, как делают шпагат и поделился полезными советами.

На встрече с чемпионом также присутствовал генеральный директор ГК «Атлас девелопмент» Владимир Городенкер и руководитель Академии Владимир Вирский. Они обсудили идею строительства областной академии гимнастики. Поводом для этого стало то, что в регионе появился свой олимпийский чемпион с золотой медалью.

Давид приехал к ученикам Академии Гимнастики, чтобы вдохновить их заниматься профессиональным спортом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Давид Белявский завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Токио-2020 в командном многоборье вместе с Никитой Нагорным, Артуром Далалояном и Денисом Аблязиным. Для спортсмена это уже третья олимпиада в карьере. Давид приехал к ученикам Академии Гимнастики, чтобы вдохновить их заниматься профессиональным спортом. Во время мастер-класса гимнаст рассказал ребятам о том, что помогло ему добиться успеха в спорте.

Олимпийский чемпион пришел в гимнастику довольно поздно. Многие годы спортсмен ездил на соревнования и не занимал призовые места, но сила воли и желание добиться успеха не давали гимнасту опустить руки. Ребятам спортсмен также пожелал никогда не сдаваться и всегда идти к своей мечте.

Гимнастика, как вид спорта с каждым годом становится доступнее и ближе для будущих спортсменов Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Долгие годы я ездил на соревнования и никакие места не занимал. Впервые на первенстве России я занял 40-е место. Потом 34-е, 28-е, 14-е, пятое, четвертое, и только потом первое, - рассказывает чемпион. - Я выступал на восьми или девяти чемпионатах мира. С шести чемпионатов мира я приезжал без медалей. Шесть лет подряд я просто выступал, показывал тот результат, который подготовил. Но я не сдавался и все равно продолжал заниматься. Я убежден: если что-то сегодня не получается, то получится, может быть, через пять лет, может быть, через десять, но точно получится.

Также Давид Белявский рассказал, что для него является залогом успеха для каждого спортсмена.

- Одного какого-то критерия не достаточно, чтобы добиться успеха. Нужно, чтобы все сложилось, любовь к своему делу, трудолюбие, взаимопонимание с тренером, серьезная подготовка, ваш образ жизни, хороший сон, правильное питание, даже удача. Все это складывается в ваш успех, - делится олимпийский чемпион.

Атлет рассказал ребятам, что очень важно действительно, что особенно важно горячо любить свое дело.

- Я пришел в гимнастику достаточно поздно. Мне было 8 лет, когда я пришел на первое занятие и сразу влюбился в этот вид спорта. Больше я не мог прожить без зала, ни одной тренировки не пропускал, - рассказывает Давид Белявский. - Сейчас я каждый день тренируюсь по 5-6 часов в день. И делаю это, потому что искренне люблю свой вид спорта.

Спортсмен также отметил, что в большом спорте очень важно правильно выстраивать приоритеты.

- Если ты выбрал эту профессию, будь готов отдать ей всего себя, - уверен атлет.

Также олимпийский чемпион рассказал ребятам, что каждому спортсмену очень важно найти нужного тренера, ведь именно тренер играет важную роль в победах спортсменов.

- Роль тренера очень важна. Мой первый тренер, Сергей Николаевич Закиров привил мне любовь к спорту. Потому что во время наших тренировок он мог поиграть с нами, бывало такое, что он разрешал нам немного побаловаться. Но когда нужно было работать, мы работали, - вспоминает Давид. - А с тренером, Валерием Николаевичем Ломаевым, мы очень похожи характерами. Он очень спокойный и рассудительный. Никогда на меня не кричит. Я очень ему доверяю. Когда мы учим какие-то новые элементы я всегда спрашиваю, делать ли мне сейчас это или нет, потому что он меня знает, он все видит. Тренер должен чувствовать спортсмена. Вот у нас такой контакт есть, поэтому все получается.

После мастер-класса Давида Белявского ребята смогли подержать золотую медаль спортсмена и загадали Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руководитель Академии, чемпион Европы по спортивной гимнастике 2000 года Владимир Вирский рассказал, как сегодня проходит тренировочный процесс у учащихся, показал материально-техническую базу, на которой занимаются дети.После мастер-класса Давида Белявского ребята смогли подержать золотую медаль спортсмена и загадали желания, а потом окружили чемпиона, наперебой задавали ему вопросы и делились впечатлениями от встречи.

- Гимнастика, как вид спорта с каждым годом становится доступнее и ближе для будущих спортсменов. В наших спортзалах занятия проводятся для детей от одного года. Все необходимые детские снаряды у нас присутствуют, - делится Владимир Вирский. - В наших филиалах мы занимаемся оздоровлением детей. И хотелось бы открыть более профессиональный зал большой, чтобы там дети могли тренироваться уже на профессиональный результат.

Генеральный директор ГК «Атлас девелопмент», в здании которой расположена Академия, Владимир Городенкер поздравил олимпийца с заслуженной наградой, а также подарил спортивной школе снаряд для занятий - Минитрамп «Акроспорт-ТимДжим». Компания «Атлас девелопмент» в каждом проекте закладывает достаточно большие площади под спортивные сооружения, мероприятия. Сейчас руководство компании готовит проект по созданию новой спортивной школы на Ботанике.

- Я с огромным чувством гордости хочу поздравить и Давида, и нашу сборную с олимпийским золотом. Для Екатеринбурга и для нашей области это знаковое событие. Я горжусь тем, что ты, - обращается к Давиду Владимир Городенкер, - не просто олимпийский чемпион, но еще и развиваешь детский спорт. Я благодарен, что в нашем жилом комплексе вы открыли школу гимнастики.

Владимир Городенкер также отметил, что для ребят было очень важно подержать в руках золотую медаль чемпиона Давида Белявского.

- Я смотрел, как мальчики передавали ее из рук в руки и загадывали желания. Кто-то говорил вслух, а кто-то отвечал ему: «молчи, надо про себя». Это знаковый момент. Я уверен, что сегодняшний день они запомнят на всю жизнь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Гимнаст Давид Белявский: что известно о спортсмене. Гимнаст Давид Белявский завоевал золото на Олимпиаде 2021 в Токио в командном многоборье (подробнее)

Олимпийский чемпион Давид Белявский: «Золотая медаль Токио - это главная победа, и это все для моей дочки». Победитель игр в Токио с триумфом вернулся в Екатеринбург (подробнее)