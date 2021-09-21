Переворачивались, разбрасывая обломки: на ралли в Асбесте произошли две жестких аварии

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18 и 19 сентября в уральском городе Асбест проходил финал чемпиона России по Ралли «Эковер-2021». Местная трасса отличается сложностью прохождения, и не все гонщики в состоянии пройти ее без определенных трудностей.

Во время гоночных заездов произошли две серьезные аварии с участием спортсменов из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Моменты ДТП попали на камеру очевидцев. Питерский пилот Павел Козлов зацепил насыпь, после чего его автомобиль Mitsubishi Lancer подлетел и несколько раз перевернулся в воздухе. А вот Виталий Михайлов из уральской столицы на большой скорости вылетел в кювет.

- К счастью, в обоих случаях обошлось без пострадавших, пилоты сразу после инцидента прошли осмотр врача, и никаких травм у них не выявлено. А вот их автомобили, скорее всего, восстановлению не подлежат, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Ралли «Эковер-2021».

Теоретически пилоты могут принять участие на еще одном этапе гонок, если смогут починить свои машины, так как запасных автомобилей у них нет, исходя из финансового вопроса: содержать такой транспорт – это достаточно дорого.