В Литературном квартале уберут заборы, переделают амфитеатр и построят подземную библиотеку с кафе

Так будет выглядеть старинный дом первой жены писателя Дмитрия Мамина-Сибиряка. Фото: АБ «Гордеев-Демидов»

В конце августа жителям Екатеринбурга предложили выбрать один из четырех вариантов того, как изменится Литературный квартал в центре города. Авторы одного проекта предложили сделать в нем двигающиеся скульптуры конька-горбунка и жар-птицы, авторы другого планировали украсить амфитеатр деревьями-крупномерами.

По третьему проекту в квартале появились бы чайный дворик и площадь поэзии. Но победил в итоге вариант бюро «Гордеев-Демидов», авторы которого предложили добавить кварталу новых функций так, чтобы не нарушить историческую среду с особняками XIX века. Рассказываем и показываем, как может измениться квартал.

БИБЛИОТЕКА И КАФЕ НИЖЕ УРОВНЯ ЗЕМЛИ

Одной из фишек Литературного квартала станет большой многофункциональный центр, который построят под землей. В нем появятся выставочный зал, библиотека с фонарями верхнего света и книжный магазин с редкими изданиями. Также тут можно будет выпить кофе и послушать лекцию.

Старинные особняки XIX века сохранят. Фото: АБ «Гордеев-Демидов»

- Вход в новое здание будет устроен с уровня земли улицы Пролетарской и уйдет под землю в сторону Толмачева, - сообщается в концепции. – За счет активного рельефа участка, первый уровень здания со стороны Толмачева воспринимается подземным, а кровля нового объема откроется зеленой смотровой площадкой с видом на парк, музейный комплекс Литературного квартала и историческую застройку.

В таком подземном центре можно будет собираться не только зимой, но и летом. Его площадь может достигнуть 2000 квадратных метров.

Другое нововведение – из парка уберут заборы, а его территорию расчертят новыми пешеходными дорожками, которые архитекторы называют капиллярами. Это позволит встроить Литературный квартал в сеть основных городских маршрутов.

- Движение пешеходного потока можно направить от проспекта Ленина в сторону ККТ «Космос» через улицу Пушкина и Литературный квартал, - сообщается в архитектурной концепции. – Ограничив движение по отрезку улицы Пролетарской, от Первомайской до Клары Цеткин, получится создать новый живописный пешеходный маршрут, соединяющий набережную Городского пруда с Харитоновским парком.

Старые и больные деревья из квартала уберут. Фото: АБ «Гордеев-Демидов»

ВЗАМЕН КЛЕНОВ ПОСАДЯТ НОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ

Украшением нового квартала должна стать и пешеходная аллея в виде дуги, которая свяжет улицы Первомайскую и Клары Цеткин. Она пройдет через музеи, Летнюю эстраду, Камерный театр и зоны для отдыха взрослых и детей.

Так как заборы уберут, в некоторых местах парка поставят длинные скамьи на бетонных основаниях, которые будут ограничивать территорию квартала.

- Единственное изменение, затрагивающее облик парка, заключается в реконструкции Летней эстрады, - добавляют авторы проекта. - Амфитеатр опустится на 1,5 метра и встроится в уровни зрительных рядов, разделенные лентами газонов и узкими полосами дорожек.

В квартале появятся новые пешеходные дорожки. Фото: АБ «Гордеев-Демидов»

А знаменитую «ракушку» над сценой заменят навесом в форме волны. Также в Литературном квартале планируют обновить насаждения – 354 деревьев и кустарников, которые уже ослабли или могут упасть, заменят на новые. В частности из квартала хотят убрать клен ясенелистный, который, по словам ботаников, всегда вытесняет другие виды растений со своей территории.

Ранее в мэрии отмечали, что они планируют получить техническое задание и проектно-сметную документацию к концу года. Тогда к реализации реконструкции Литературного квартала можно будет приступить уже в 2022 году.

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