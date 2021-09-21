В Екатеринбург на вертолете доставили роженицу, которая едва не потеряла ребенка

Пациентка и ее новорожденный малыш уже выписаны из больницы, оба чувствуют себя хорошо. Фото: Центр медицины катастроф

Жительницу Артемовского на вертолете доставили в Екатеринбург на 35 неделе беременности. Молодая женщина, ожидающая третьего малыша, поступила в районной больницы в ночь на 7 сентября. Через два дня врачи пришли к выводу, что ей необходима транспортировка в Екатеринбург.

- Для очной консультации в больницу Артемовского выехала комплексная бригада специалистов Свердловского территориального центра медицины катастроф в составе акушера-гинеколога и анестезиолога-реаниматолога, которая и приняла решение задействовать санитарную авиацию, − рассказал заведующий акушерским отделом реанимационно-консультативного центра ТЦМК Дмитрий Симонов.

Полет из Артемовского в Екатеринбург занял 40 минут. В областном перинатальном центре у женщины приняли роды. Ребенок родился с весом 2 310 граммов. Пациентка и ее новорожденный малыш уже выписаны из больницы, оба чувствуют себя хорошо. Ребенок на грудном вскармливании, в весе прибывает, развивается нормально.

- Для специалистов областного перинатального центра такие случаи являются каждодневной практикой, поэтому пациентке была оказана вся необходимая высокотехнологичная медицинская помощь, – отметил заместитель главного врача ОДКБ по акушерству и гинекологии Дмитрий Осипчук.