В Качканаре во время экстренного предупреждения о заморозках в домах остыли батареи

Жители Качканара пожаловались на низкие температуры в домах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На севере Свердловской области уже несколько дней сохраняются заморозки. Сегодня, 21 сентября, администрация Качканара даже выпустила экстренное предупреждение о том, что столбики термометров могут опуститься до -5 градусов.

- При обогреве дома, квартир, соблюдайте правила пожарной безопасности при использовании печного отопления и бытовых электронагревательных приборов. По возможности примите меры для сохранения урожая, - рекомендуют жителям в мэрии.

Между тем в некоторых домах Качканара и соседнего поселка Валериановск сегодня стали остывать батареи, а из кранов перестала бежать горячая вода.

- Встал на работу с утра собраться, пошел в душ, а там вытрезвитель! – жалуются в социальных сетях жители Качканара. – На улице минус и дома минус.

В Единой дежурно-диспетчерской службе города объяснили, что причиной тому не коммунальная авария, а ремонт грозозащитного троса. Из-за этого была снижена мощность электроэнергии в части города.

- В связи с этим, сегодня с 08.00 до 21.00 ограничена циркуляция по теплосети «Север», - уточняют в ЕДДС Качканара. – Из-за ремонтных работ возможно снижение температуры воды в батареях и горячем водоснабжении в квартирах 1,2, 4, 4а, 5, 7, 8, 9, 10 микрорайонов и улицы Свердлова. Также ограничено теплоснабжение в поселке Валериановск. Работы по замене грозозащитного троса необходимы для обеспечения надежного электроснабжения городского округа.

О ситуации в эфире радио «КП-Екатеринбург» (92,3FM) высказался и заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрей Кислицын.

- Работы плановые. Время их проведения было выбрано как раз, когда небольшое потепление случилось, - говорит Андрей Кислицын. - Старт отопительного сезона в Качканаре прошел. Жилищный фонд прогрет. Думаю, что сегодня и администрацией и коллегами из коммунальных предприятий, энергетиками делается все, чтобы в возможно короткие сроки возобновить подачу тепла. Мы ситуацию держим на контроле.

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