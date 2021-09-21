Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 21 сентября 2021 года

В регионе сохраняется сложная ситуация с коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено еще 511 случаев заражения коронавирусом, из которых 118 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 зарегистрированы в Алапаевске, Качканаре, Первоуральске, Серове, Сухом Логе, Реже, Верхней Пышме, Среднеуральске, Ирбите и других городах Свердловской области.

Общее число заболевших граждан на Среднем Урале с начала пандемии составляет 134 258 человек, из которых 123 822 – полностью выздоровели. За прошедшие сутки медики сняли диагноз у 459 человек.

Сейчас состояние 633 человек оценивается врачами как тяжелое, 375 из них размещены в палатах реанимации, 282 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки официально подтверждено еще 37 случаев смерти от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 5 938 человек.