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Здоровье21 сентября 2021 12:27

Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 21 сентября 2021 года

Сообщаем последние новости COVID-19 в Екатеринбурге и Свердловской области
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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В регионе сохраняется сложная ситуация с коронавирусом

В регионе сохраняется сложная ситуация с коронавирусом

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено еще 511 случаев заражения коронавирусом, из которых 118 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 зарегистрированы в Алапаевске, Качканаре, Первоуральске, Серове, Сухом Логе, Реже, Верхней Пышме, Среднеуральске, Ирбите и других городах Свердловской области.

Общее число заболевших граждан на Среднем Урале с начала пандемии составляет 134 258 человек, из которых 123 822 – полностью выздоровели. За прошедшие сутки медики сняли диагноз у 459 человек.

Сейчас состояние 633 человек оценивается врачами как тяжелое, 375 из них размещены в палатах реанимации, 282 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки официально подтверждено еще 37 случаев смерти от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 5 938 человек.

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