«Показали очень хороший результат»: «Новые люди» вошли в Законодательное собрание Свердловской области

Фото: социальные сети Ивана Зайченко

Кандидаты от партии «Новые люди», которая в этом году впервые участвовала в выборах в Государственную Думу и свердловское Законодательное собрание, смогли пройти в парламенты обоих уровней. Результат партии на выборах в Госдуму составил 5,32%, а в региональный парламент – 9,19 % голосов избирателей. Поэтому в новом созыве законодательных органов у нас будут действительно новые люди.

- Очень важно количество людей, которое нас поддерживает. Это почти три миллиона человек, - отметил Алексей Нечаев, лидер партии «Новые люди». - Это наша большая радость, что в стране есть три миллиона Новых людей. Все они очень разные, но я думаю, нас объединяет идея развития. Потому что стране нужен прогресс, нужна устремленность в будущее.

Теперь партия, которая впервые будет представлена в Госдуме, собирается сделать ее местом для дискуссий, чтобы предлагать не только свои идеи, но и идеи каждого, кто хочет сделать жизнь в России лучше.

- Мир - понятие качественное, а не количественное. Поэтому, с одной стороны, важно, у кого большинство в Думе, мы догадываемся, у кого оно. Но важнее качество тех, кто даже в меньшинстве может Думу сделать неожиданно местом для дискуссий, чего давно не было, но мы это намереваемся вернуть, - заявил Алексей Нечаев.

Всего в выборах участвовали 14 партий, из которых девять не получили места по списку в Госдуме. Они не будут представлены в парламенте. А ведь за них проголосовали почти 10% всех избирателей.

- Мы делаем открытое предложение лидерам тех партий, которые не прошли, их активу и экспертам, которые с ними взаимодействуют: давайте ваши идеи, давайте ваши и законопроекты, мы это готовы продвигать в Государственной Думе, не претендуя на авторство. Авторство останется за вами, - добавил Алексей Нечаев.

Победа Новых людей на прошедших выборах примечательна еще и тем, что эта партия появилась всего полтора года назад. Но уже открыла отделения в большей части регионов России.

- Мы исколесили практически всю нашу страну. Провели массу встреч — глаза в глаза, в одном дворе, под одними и теми же яблонями, - говорит Сардана Авксентьева, советник лидера партии «Новые люди». - Мы разговаривали с людьми и чувствовали, как с каждым днем растет их поддержка. Поэтому результаты для нас не являются удивительными. Мы к этому шли.

В начале октября уже должно пройти первое заседание Государственной Думы VIII созыва. Новые люди планируют исправить те недочеты в работе депутатов предыдущего созыва, которые нашли. Ее представители во время подготовки к выборам и дебатам в частности уже проанализировали все «тонкие» места.

- Я поднимала документы, которые прилагаются к тому или иному законопроекту. И что я вижу? Абсолютно пустое финансово-экономическое обоснование, в котором буквально два абзаца: дополнительного финансирования из федерального бюджета не требуется, что не соответствует действительности, - отмечает Сардана Авксентьева. - Нужно соблюдать процедуры и тщательно готовить весь пакет документов. Вот такой подход у нас будет в работе.

Если же говорить о выборах в региональные Законодательные собрания, то Новые люди прошли практически везде, где выдвигались. Это больше 20 областных парламентов. Так, в Свердловской области Новые люди впервые войдут в региональный парламент.

«Мы показали очень хороший результат, – говорит Иван Зайченко, бизнесмен и лидер партийного списка в областной парламент Свердловской области. – Первое, чем займемся – постараемся войти в комитеты по бюджету и предпринимательству. А так же начнем разрабатывать приложение или сайт, о которых я говорил в своей предвыборной программе. Через него, люди смогут писать нашей партии о проблемах, которые мы будем перенаправлять ответственным за эти проблемы чиновникам.