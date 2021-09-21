Ему грозит срок от 7 до 12 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге расследуется уголовное дело в отношении 37-летнего экс-полицейского, старшего лейтенанта из ОП №5. Речь идет о бывшем оперуполномоченном, который специализировался на поимке квартирных грабителей. Как сообщил «КП» источник в силовых кругах, в конце июня 2019 года старший лейтенант узнал о заявлении от жительницы Сысерти.

19-летняя девушка требовала привлечь к отвественности своего знакомого из областного центра, за то что он заставляет заниматься ее проституцией. Не долго думая, оперуполномоченный позвонил 23-летнему «сутенеру».

- Полицейский предложил отмазать его за взятку. Вечером 30 июня ему были переданы 60 тысяч рублей в здании ОП № 5 на улице Сакко и Ванцетти. А уже 3 июля заявительница получила отказ в возбуждении уголовного дела, - пояснил инсайдер «КП».

Задержали взяточника лишь в марте 2021 года сотрудники ФСБ и оперативно-розыскной части собственной безопасности свердловского главка МВД. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере».

По данным «Комсомолки» изначально расследованием занимался следственный отдел по Ленинскому району, но затем материалы передали во второй отдел по особо важным делам СУ СКР по Свердловской области. Обвиняемый экс-силовик находится под стражей, в последний раз ему продлили арест до 16 октября. Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Официальные представители СК пока воздерживаются от комментариев.