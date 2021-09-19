«Я улыбаюсь, хотя очень устал»: в Екатеринбурге встретили двукратного паралимпийского чемпиона Михаила Асташова

В Екатеринбург прилетел паралимпийский чемпион Михаил Асташов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбург вернулся паралимпиец Михаил Асташов. Первую золотую медаль спортсмен завоевал 26 августа в индивидуальной гонке преследования на 3000 метров. Второе золото Михаил выиграл 31 августа. На этот раз параатлет победил в шоссейной гонке с раздельным стартом. Одержав эти победы, Михаил Асташов установил два мировых рекорда.

В аэропорту «Кольцово» спортсмена встретили друзья, коллеги и поклонники, а также министр спорта Свердловской области Леонид Раппопорт Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спортсмен поделился своими эмоциями после победы, рассказал, как для него прошли олимпийские игры, и какие у него дальнейшие планы в спортивной карьере.

- Путь к этой победе был сложный, долгий, тяжелый. Но мы с тренерами и всеми теми, кто мне помогал, преодолели все трудности, и результат превзошел все ожидания. После победы я почувствовал, что люди много пишут, звонят, поздравляют, зовут на интервью, раньше такого не было, - делится эмоциями чемпион. - На самой олимпиаде все было супер, на высшем уровне! Японцы очень постарались. Единственное, были ограничения из-за ковида, нельзя было уходить из деревни. А так эмоций была куча и только положительные.

На олимпиаде в Токио Михаил Асташов установил два мировых рекорда Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас паралимпийский чемпион Михаил Асташов хочет немного отдохнуть и продолжить свои тренировки.

- Дальше буду готовиться к следующим играм. На счет паралимпийских игр точно не знаю, как получится, но по мере возможности буду продолжать заниматься дальше. Но первым делом хочу немножечко поспать, я хоть и улыбаюсь, но очень устал, - рассказывает спортсмен.

Второе золото чемпион получил в шоссейной гонке с раздельным стартом Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Участие наших спортсменов в паралимписйких играх, и медали, которые приносят славу людям с безмерными возможностями, говорят нам о том, что спорт развивается. А Свердловская область всегда вносит определяющий вклад в паралимпийские награды национальной команды страны, - делится впечатлениями Леонид Раппопорт.В аэропорту «Кольцово» спортсмена встретили друзья, коллеги и поклонники, а также министр спорта Свердловской области Леонид Раппопорт поздравил паралимпийца с победой и вручил ему цветы.

Тренер паралимпийца Владими Алыпов очень доволен результатом Михаила Асташова Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тренер паралимпийца Владими Алыпов рассказал, что самое трудное на пути к этой победе было попасть в сборную.

- Как можно оценить человека, который стал первым паралимпийским чемпионов в велоспорте в России, тем более завоевал два мировых рекорда? Я считаю, что это просто здорово!, - делится эмоциями Владимир Алыпов. - Можно сказать, что мы готовились к этой олимпиаде пять лет, а целенаправленно последние 1,5 года. Еще нужно было пройти отбор, а это было очень тяжело из-за пандемии. Очень много было ограничений, которые приходилось преодолевать.

Напомним, что Михаил Асташов из-за заболевания не имеет рук и ног. В начале февраля прошлого года он стал широко известен благодаря тому, что устроился курьером в службу доставки еды.

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