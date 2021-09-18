«Она заслуженный жаворонок»: 72-летняя екатеринбурженка Любовь Белая приняла участие в вокальном шоу «Голос»

Фото: предоставлено героями публикации

В пятницу вечером в эфире Первого канала вышел очередной выпуск известного шоу «Голос». На этот раз за звание лучшего певца страны борются исполнители старше 60 лет. Накануне на сцену этапа слепых прослушиваний вышла 72-летняя Любовь Белая из Екатеринбурга. Женщина исполнила романс «Все стало вокруг голубым и зеленым». Несмотря на то, что исполнение уральской исполнительницы поразило весь зал, ни один из членов жюри не повернулся.

- У нашей Любови богатый репертуар, который она исполняет. Она может петь и народные песни как России, так и Украины, и романсы. Песню для проекта выбирала не она сама, а продюсеры, мы не знаем, чем такое решение было обусловлено, но им виднее, - рассказала «КП-Екатеринбург»PR-директор вокального коллектива «Гармония» Анастасия Пахтусова.

Кастинг шоу проходил в июне, а съемки - в августе. У Любови Белой было время, чтобы отточить свой номер до идеала. Примечательно то, что у женщины нет музыкального образования, но это не мешает ей завораживать окружающих своим голосом.

Фото: предоставлено героями публикации

- Любовь поет с самого детства, к нам в коллектив она пришла много лет назад вместе со своим мужем. Про таких говорят, что это настоящий самородок. Я бы назвала ее заслуженным жаворонком, - смеется руководитель вокального коллектива «Гармония» Ирина Заволжанская.

Любовь Белая имеет за плечами опыт участия в различных конкурсах и фестивалях, однако участие в телевизионном проекте для нее в новинку, поэтому она не скрывает своих эмоций.

- Было непросто, неизвестность, странное беспокойство, несмотря на выбор данной песни, которую я пою много лет. Очень боялась, что подведу своих близких, друзей, знакомых и ни в коем случае нельзя было подвести нашего руководителя вокального коллектива, коллег на заводе и свой любимый город Екатеринбург, - делится сама Любовь Белая.

Исполнительница заявила, что готова развиваться и дальше, дарить людям частичку своего сердца и музыкальной души. Остается только гадать, как сложилась бы ее судьба на шоу, повернись к ней хотя бы один наставник, а сама женщина не скрывает, что была бы рада сотрудничеству с Валерией Леонтьевым и Стасом Наминым.