Знаменитый вратарь хоккейного клуба «Автомобилист» из Екатеринбурга Якуб Коварж покидает команду

За время выступления за команду из Екатеринбурга чех провел 381 матч Фото: Алексей БУЛАТОВ

Звездный вратарь хоккейного клуба «Автомобилист» из Екатеринбурга Якуб Коварж покидает команду. Чешский голкипер во время предсезонной подготовки и первого матча в рамках Континентальной хоккейной лиги понял, что состояние его здоровья не позволит показывать хороший уровень игры, и он не сможет помочь команде в этом сезоне, в какой-то момент клуб даже поместил игрока в список травмированных до конца сезона.

- Хоккейный клуб и Якуб Коварж пришли к обоюдному решению о прекращении сотрудничества, при этом права на вратаря до 30 апреля 2022 года в КХЛ сохраняются за нашим клубом, - отметили в пресс-службе ХК «Автомобилист».

Коварж отразил почти 10 тысяч бросков, трижды участвовал в матче звезд КХЛ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В руководстве команды тепло отзываются об игре вратаря, Якуб Коварж провел семь сезонов в стане «Автомобилста». Нынешний год должен был стать восьмым, однако этого не произошло. За время выступления за команду из Екатеринбурга чех провел 381 матч, в 43 из которых не пропустил ни одной шайбы, отразил почти 10 тысяч бросков, трижды участвовал в матче звезд КХЛ.

- Фирменные победные кувырки – игра Якуба за «Автомобилист» навсегда останется в памяти уральских болельщиков. Чешский вратарь стал настоящим символом команды и любимцем трибун! Екатеринбург – это то место, где Якубу всегда будут рады, - подытожили в пресс-службе.

Накануне «Автомобилист» прервал свою серию побед, дома уступив омскому «Авангарду» со счетом 1:3.