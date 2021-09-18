Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 18 сентября 2021 года

140 новых случаев приходится на уральскую столицу Фото: Олег УКЛАДОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено еще 505 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 140 случаев приходится на уральскую столицу.

Также новые случаи заражения COVID-19 подтверждены у жителей Качканара, Серова, Сухого Лога, Полевского, Первоуральска, Камышлова, Ревды, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Нижней Салды и других населенных пунктов Свердловской области.

Общее число заболевших COVID-19 с начала пандемии на Среднем Урале по официальным данным составляет 132 734 человек, из которых 122 476 полностью справились с вирусом. За прошедшие сутки врачи сняли диагноз у 453 человек.

На данный момент состояние 602 пациентов оценивается как тяжелое, 383 размещены в палатах интенсивной терапии, 303 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки подтверждено еще 36 случаев смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 5 838 человек.