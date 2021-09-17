Яндекс запустил викторину для таксистов: победители могут получить по 50 тысяч рублей

Таксомоторные перевозки занимают все больше места в транспортной системе больших и малых городов нашей страны. В связи с этим безопасность водителей и пассажиров становится главным условием любого сервиса такси.

Один из агрегаторов, Яндекс.Такси, решил устроить для водителей «Месяц знаний о безопасности». Информация об этом появилась в водительских чатах Екатеринбурга и окрестных городов. Один из водителей-партнеров сервиса, Алексей Павлов, рассказал об условиях конкурса.

— Через приложение для водителей мне и другим коллегам недавно пришло уведомление о том, что мы все можем принять участие в этом конкурсе. Сначала думали, что это какая-то акция, на квест было даже не похоже, — рассказывает водитель. — На первый взгляд слишком легкими показались условия: пристегиваться, не нарушать правил дорожного движения и вести машину, как можно аккуратнее. Для меня как для таксиста это уже норма, я стараюсь всегда водить аккуратно, чтобы не было резких торможений, поворотов. Во-первых, это базовые правила безопасности, а во-вторых, люди в машине часто сидят уставшие, хочется, чтобы поездка была для них спокойной и приятной, а не раздражала.

За тем, чтобы таксист пристегивался и водил машину аккуратно, следит приложение агрегатора— оно автоматически считывает необходимые показатели, такие как превышение скорости, резкие маневры и торможения. Но это еще не все, что нужно участникам.

— Всем прислали курс по безопасным поездкам. В нем правила дорожного движения и материал по нашей профессиональной части, специально для таксистов. Для меня это не новая информация, я все правила выучил еще в автошколе, но вспомнить в любом случае не будет лишним. После того, как пройдешь курс, присылают викторину. В ней не очень много вопросов, но они важные — по материалам курса, по правилам безопасности. На все надо ответить правильно, иначе для финала конкурса не допустят. Я считаю, это правильно, потому что в работе таксиста даже одна ошибка может нанести серьезный вред пассажирам, водителю или автомобилю, — рассказывает Алексей. — При всем этом у тебя не должно быть негативных замечаний от пассажиров. Но если аккуратно водить, соблюдать все правила, им и неоткуда будет взяться. Так что приз смогут получить не все, а только те, кто подойдет сразу по нескольким критериям: ни разу не нарушит правила, пройдет курс, ответит правильно на вопросы теста и не получит замечаний о манере вождения.

Своим мнением о конкурсе поделился представитель профессионального сообщества:

«Безопасность поездок остается одной из ключевых проблем, но помимо обновления парка такси, приобретения более безопасных моделей автомобилей, оснащения транспорта техническими средствами, важна работа с моделью поведения водителей такси и, безусловно, знание ПДД. Уверен, подобный конкурс поможет простимулировать более внимательное отношение к вождению и снизить риск ДТП», — прокомментировал инициативу генеральный директор экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников.

Конкурс продлится до 13 октября. Как уточнили в компании, победителей будет 15 человек, и выберут их случайным образом. Их имена назовут 22 октября, и представители сервиса свяжутся с ними лично.