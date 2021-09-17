Такого вы еще не видели: 10 фото суровой уральской действительности

Когда в Городском пруду спустили воду, на дне можно было увидеть много необычных предметов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Урал из-за холодного климата всегда считался суровым краем. В прошлом сюда ссылали каторжан, а еще наша область считается индустриальным центром. Сейчас Екатеринбург неформально носит звание третьей столицы.
Хороший фотограф легко может уловить и показать дух города при помощи снимков.
Публикуем подборку из 10 уникальных фото. Они сделаны в течение последних нескольких лет в Екатеринбурге. Некоторые снимки вас шокируют, а другие заставят улыбнуться. В любом случае они не оставят вас равнодушными. Такой уральскую столицу увидел фотограф «КП»-Екатеринбург Алексей Булатов.
2) Фото сделано на курсах для желающих стать Дедами Морозами. Противогаз как иллюстрация коронавирусных времен
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В «Пассаже» была выставка трансформеров. Один из них «завлекал» посетителей на Вайнера
Фото: Алексей БУЛАТОВ
А это дезинфекторы Роспотребнадзора. Снимок сделан сразу после обработки помещения
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Екатеринбург – считается неофициальной столицей стрит-арта. На фото один из рисунков, выполненных уличными художниками
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Кажется, что питомец «прифотошоплен» на фото, но это не так. Просто часть тела питомца скрывает ступенька
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Водитель автобуса необычным способом агитирует за ЗОЖ
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Обеспокоенный житель Уралмаша интересуется у пожарных, зачем они приехали
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Столичная теледива Ксения Собчак собирается зайти в отдел полиции в Верхней Пышме, чтобы написать заявление на сторонников отца Сергия
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Ничего необычного. Просто собака ждет пока ее хозяин вернется из здания суда на Уралмаше
Фото: Алексей БУЛАТОВ