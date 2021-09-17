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Общество17 сентября 2021 16:17

Такого вы еще не видели: 10 фото суровой уральской действительности

Некоторые снимки вас шокируют, а другие заставят улыбнуться
Евгений СТОЯНОВЕвгений СТОЯНОВ
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Когда в Городском пруду спустили воду, на дне можно было увидеть много необычных предметов

Когда в Городском пруду спустили воду, на дне можно было увидеть много необычных предметов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Урал из-за холодного климата всегда считался суровым краем. В прошлом сюда ссылали каторжан, а еще наша область считается индустриальным центром. Сейчас Екатеринбург неформально носит звание третьей столицы.

Хороший фотограф легко может уловить и показать дух города при помощи снимков.

Публикуем подборку из 10 уникальных фото. Они сделаны в течение последних нескольких лет в Екатеринбурге. Некоторые снимки вас шокируют, а другие заставят улыбнуться. В любом случае они не оставят вас равнодушными. Такой уральскую столицу увидел фотограф «КП»-Екатеринбург Алексей Булатов.

2) Фото сделано на курсах для желающих стать Дедами Морозами. Противогаз как иллюстрация коронавирусных времен

2) Фото сделано на курсах для желающих стать Дедами Морозами. Противогаз как иллюстрация коронавирусных времен

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В «Пассаже» была выставка трансформеров. Один из них «завлекал» посетителей на Вайнера

В «Пассаже» была выставка трансформеров. Один из них «завлекал» посетителей на Вайнера

Фото: Алексей БУЛАТОВ

А это дезинфекторы Роспотребнадзора. Снимок сделан сразу после обработки помещения

А это дезинфекторы Роспотребнадзора. Снимок сделан сразу после обработки помещения

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург – считается неофициальной столицей стрит-арта. На фото один из рисунков, выполненных уличными художниками

Екатеринбург – считается неофициальной столицей стрит-арта. На фото один из рисунков, выполненных уличными художниками

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кажется, что питомец «прифотошоплен» на фото, но это не так. Просто часть тела питомца скрывает ступенька

Кажется, что питомец «прифотошоплен» на фото, но это не так. Просто часть тела питомца скрывает ступенька

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Водитель автобуса необычным способом агитирует за ЗОЖ

Водитель автобуса необычным способом агитирует за ЗОЖ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обеспокоенный житель Уралмаша интересуется у пожарных, зачем они приехали

Обеспокоенный житель Уралмаша интересуется у пожарных, зачем они приехали

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Столичная теледива Ксения Собчак собирается зайти в отдел полиции в Верхней Пышме, чтобы написать заявление на сторонников отца Сергия

Столичная теледива Ксения Собчак собирается зайти в отдел полиции в Верхней Пышме, чтобы написать заявление на сторонников отца Сергия

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ничего необычного. Просто собака ждет пока ее хозяин вернется из здания суда на Уралмаше

Ничего необычного. Просто собака ждет пока ее хозяин вернется из здания суда на Уралмаше

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Такого вы еще не видели: 10 фото суровой уральской действительности
Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ