Такого вы еще не видели: 10 фото суровой уральской действительности

Когда в Городском пруду спустили воду, на дне можно было увидеть много необычных предметов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Урал из-за холодного климата всегда считался суровым краем. В прошлом сюда ссылали каторжан, а еще наша область считается индустриальным центром. Сейчас Екатеринбург неформально носит звание третьей столицы.

Хороший фотограф легко может уловить и показать дух города при помощи снимков.

Публикуем подборку из 10 уникальных фото. Они сделаны в течение последних нескольких лет в Екатеринбурге. Некоторые снимки вас шокируют, а другие заставят улыбнуться. В любом случае они не оставят вас равнодушными. Такой уральскую столицу увидел фотограф «КП»-Екатеринбург Алексей Булатов.

2) Фото сделано на курсах для желающих стать Дедами Морозами. Противогаз как иллюстрация коронавирусных времен Фото: Алексей БУЛАТОВ

В «Пассаже» была выставка трансформеров. Один из них «завлекал» посетителей на Вайнера Фото: Алексей БУЛАТОВ

А это дезинфекторы Роспотребнадзора. Снимок сделан сразу после обработки помещения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург – считается неофициальной столицей стрит-арта. На фото один из рисунков, выполненных уличными художниками Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кажется, что питомец «прифотошоплен» на фото, но это не так. Просто часть тела питомца скрывает ступенька Фото: Алексей БУЛАТОВ

Водитель автобуса необычным способом агитирует за ЗОЖ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обеспокоенный житель Уралмаша интересуется у пожарных, зачем они приехали Фото: Алексей БУЛАТОВ

Столичная теледива Ксения Собчак собирается зайти в отдел полиции в Верхней Пышме, чтобы написать заявление на сторонников отца Сергия Фото: Алексей БУЛАТОВ