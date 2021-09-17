В Екатеринбурге задержали мужчину, который развел огонь в чужой машине, чтобы согреться

Хозяин машины оценил ущерб в 200 тысяч рублей. Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге полиция задержала 28-летнего местного жителя, которого подозревают в поджоге Ford Focus. Мужчина рассказал, что забрался в чужую машину и развел там костер, чтобы согреться. Об этом сообщают городское УМВД.

- Собственник оценил ущерб в 200 тысяч рублей. От огня также пострадали припаркованные рядом машины, - говорится в сообщении.

Специалисты установили, что источник возгорания находился в салоне. Фото: УМВД России по Екатеринбургу

Инцидент произошел утром 9 сентября на улице Июльской. У машины не было заднего бокового стекла из-за ранее произошедшей аварии. Специалисты установили, что источник возгорания находился в салоне.

Подозреваемый признался в поджоге. Он рассказал, что в тот день пил алкоголь и находился в микрорайоне Пионерский без какой-то определенной цели. По его словам, он замерз и поэтому залез в машину, у которой было выбито одно окно. Под утро он вновь замерз и развел костер. Когда машина загорелась, подозреваемый сбежал.

Инцидент произошел утром 9 сентября на улице Июльской. Фото: УМВД России по Екатеринбургу

Злоумышленник объяснил свой поступок обострением психического заболевания. Подозреваемый раньше не был судим. Он работает кладовщиком в одном из магазинов Екатеринбурга.

Подозреваемый работает кладовщиком в одном из магазинов Екатеринбурга. Фото: УМВД России по Екатеринбургу

Полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 167 УК Российской Федерации (Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога). В городском УМВД «КП Екатеринбург» рассказали, что подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. Также там отметили, что у мужчины есть подтвержденный психиатрический диагноз, с которым он состоит на учете.

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