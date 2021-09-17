На благо всего региона: в Свердловской области «Газпром нефть» открыла высокотехнологичный топливный терминал. Фото предоставлено пресс-службой «Газпромнефть - Терминала».

В торжественной обстановке с пульта дан старт отгрузке. Бензовоз получил задание на налив первой проектной партии топлива. Так накануне в Нижнем Тагиле запустили новейший автоматизированный топливный терминал «Газпром нефти». Если кто-то вдруг не знает, то это такой хаб, куда по железной дороге с нефтеперерабатывающих заводов прибывают цистерны с топливом. Бензин и дизель потом перекачивают в гигантские резервуары, чтобы далее заполнить ими бензовозы, которые уже повезут топливо на АЗС и промышленные предприятия.

Исторически подобное предприятие здесь в Нижнем Тагиле стояло с 1937 года. Но та нефтебаза давно морально устарела. Поэтому ее полностью демонтировали, а на освободившейся площадке построили новый высокотехнологичный терминал.

Фото предоставлено пресс-службой «Газпромнефть - Терминала».

ПРОХОДИМОСТЬ ДО 50 БЕНЗОВОЗОВ В СУТКИ

Проводя экскурсию по терминалу, его сотрудники используют слова «самый современный, самый высокотехнологичный». Визуально действительно выглядит впечатляюще – опрятно и по-современному. Здесь новейшее промышленное оборудование, гигантские вертикальные резервуары, сложная система трубопроводов, по которым течет топливо. Причем людей не так много – процессы автоматизированы. Установлены датчики загазованности и система рекуперации – то есть улавливания и возврата паров нефтепродуктов обратно в емкости. Она позволяет избежать каких бы то ни было выбросов в атмосферу. А для комфорта рабочих в зимнее время на обширной территории объекта построены дополнительные помещения, чтобы погреться и выпить чашку капучино. Но цифры тут гораздо интереснее слов.

Так, если раньше нефтебаза за час сливала топливо всего с одной ЖД цистерны, то сейчас за полтора часа опустошает уже восемь – почти состав. Или вот другой пример – благодаря автоматизации бензовоз теперь тратит на загрузку не два часа, а всего минут 40.

- Пропускная способность станции увеличилась в два раза – до 50 бензовозов в сутки, - рассказывают сотрудники терминала. - В год через терминал может пройти более 300 тысяч тонн топлива.

Фото предоставлено пресс-службой «Газпромнефть - Терминала».

БОЛЬШОЙ ШАГ ВПЕРЕД

Интересная деталь - станция налива топлива оснащена автоматическими установками дозировки присадок и может выпускать улучшенное фирменное топливо как для АЗС «Газпромнефть», так и под заказ сетей-партнеров.

Учёт топлива автоматизирован. Для водителей система сама формирует сопроводительные документы.

- Это второй такой объект в нашей цепочке. Первый два года назад открыли в Ленинградской области – терминал «Гладкое», - рассказывает Антон Матвиенко, генеральный директор «Газпромнефть - Терминала». - Эти терминалы отличаются высокой эффективностью, технологичностью и высоким экологическим стандартом.

Правда, если в Ленинградской области такой терминал строили десять лет, то в Нижнем Тагиле управились всего за два года. Подобными темпами аналогичные терминалы планируют возводить в грядущие годы и в других регионах.

- Это большой шаг вперед в рамках нашей общей программы модернизации нефтебазового хозяйства, - уточняет Александр Крылов, директор по региональным продажам «Газпром нефти». - Мы планируем до 2030 года модернизировать 17 таких терминалов по всей стране.

Александр Крылов.Фото предоставлено пресс-службой «Газпромнефть - Терминала».

ЗА КАЧЕСТВОМ БЕНЗИНА СЛЕДИТ ПЕРЕДОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Перечислять, чем новый терминал в Нижнем Тагиле отличается от старых нефтебаз, можно еще долго. Здесь, например, совершенно особенный подход к безопасности. При перекачке топлива, если концентрация газов в окружающем воздухе достигнет 10%, то автоматическая система подаст звуковой и световой сигнал сотрудникам. А если концентрация будет 20%, то система сама автоматически прекратит подачу топлива.

Цистерны с горючим, прибывающие по железнодорожным путям, встречают целых 16 измерительных систем. Для летнего и зимнего сортов топлива предусмотрены отдельные трубопроводы и хранилища. А все 14 вертикальных резервуаров могут одновременно хранить порядка 19,5 тысяч кубометров нефтепродуктов и отличаются одним ноу-хау. Если обычно, чтобы взять пробу топлива, рабочим нефтебазы приходилось подниматься на самый верх резервуара, то здесь наполнить колбу можно и внизу – никаких высотных работ!

- Затем проба топлива поступает в нашу лабораторию здесь же в терминале, - рассказывает Ольга Коновалова, руководитель лаборатории. – Мы проверяем нефтепродукт по всему перечню необходимых показателей, чтобы определить, качественное ли топливо и можно ли отпускать его нашему потребителю. Все оборудование в лаборатории автоматизированное. Мы практически полностью исключили человеческий фактор.

Эта лаборатория теперь будет следить за тем, какого качества бензин и дизельное топливо отправляются на АЗС Свердловской области и ХМАО.

НОВЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

Открытие такого терминала - важное событие не только для промышленности и автомобилистов, но и в целом для всей экономики Свердловской области. Он поможет развивать север региона.

- Терминал «Нижний Тагил» является базовой точкой для развития промышленного каркаса Свердловской области, - сказал на открытии Александр Высокинский, первый заместитель губернатора Свердловской области. – Экономисты говорят, что чем быстрее движется транспорт, тем быстрее развивается экономика. А транспорт без топлива, как известно, не ходит.

Плюс открытие терминала дало новые рабочие места для жителей Нижнего Тагила. Но, что особенно отрадно – на местной экологии это предприятие никак не сказывается. Резервуарный парк и станция налива подключены к системе рекуперации, которая предотвращает попадание выбросов нефтепродуктов в атмосферу. Установлены современные очистные сооружения

- У города появился новый социальный партнер, - отмечает Владислав Пинаев, глава Нижнего Тагила. - После закрытия шахты этот район был не самой процветающей территорией. Но терминал «Нижний Тагил» теперь станет своеобразным районообразующим предприятием.