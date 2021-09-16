Тина Канделаки осудила свердловчан, чей ребенок подхватил столбняк из-за отсутствия прививки

По ее мнению, заболеть столбняком в 21 веке, это нонсенс Фото: Алексей БУЛАТОВ

Известная телеведущая и продюсер Тина Канделаки осудила свердловчан, чей ребенок подхватил столбняк из-за отсутствия специальной прививки. По ее мнению, заболеть столбняком в 21 веке, когда существует практически поголовная вакцинация, это нонсенс.

- К сожалению, мода на отказ от прививок дает свой результат, и вот уже в Свердловской области со столбняком госпитализируют пятилетнего мальчика, который не виноват в том, что родители не позаботились о его вакцинации, - написала Тина Канделаки в своем Telegram-канале.

Родители отказались от вакцинации по идеологическим соображениям Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мальчика удалось спасти, но теперь он будет долго страдать от неврологических нарушений. Телеведущая призвала маму и папу маленького уральца объяснить, что произошло. Также она добавила, что в ТикТоке и других соцсетях уже появилось движение «чистокровок». Так себя называют люди, отказавшиеся от прививок во время пандемии.

Напомним, в Свердловской области впервые за 17 лет зарегистрирован случай заболевания столбняком. Редкое инфекционное заболевание обнаружили у пятилетнего мальчика из Верхней Пышмы. В июне он упал с велосипеда, катаясь в одном из дворов, и получил ссадины коленок. Родители ничего не заподозрили и не стали сразу обращаться к врачам.

В Роспотребнадзоре отметили, что родители отказались от вакцинации по идеологическим соображениям. Также специалисты ведомства отмечают, что после столбняка иммунитет не сохраняется, и человек может заболеть повторно.