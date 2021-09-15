На Урале продолжают готовиться к отопительному сезону

В домах постепенно появляется тепло Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Урале уже стартовал отопительный сезон, отопление дадут во все дома до 1 октября. Ремонтные работы и подготовка все еще продолжаются.

15 сентября в Екатеринбурге обсудили вопросы, связанные с готовностью коммунальных систем и энергосистем к работе в зимних условиях. Оказалось, что еще не все подготовительные и ремонтные работы завершились. Часть из них планируется доделать до конца сентября.

- В этом году на подготовку к отопительному сезону было выделено более 7 млрд. рублей. На эти средства подготовлено около 1,5 тыс. котельных, более 14 тыс. тепловых сетей, более 12 тысяч км тепловых сетей и более 12 тыс. км водопроводных сетей, более 60 тыс. км электрических сетей, - рассказал первый заместитель министра энергетики и жилищного хозяйства Свердловской области Игорь Чикризов.

«Облкоммунэнерго» потратило на подготовку к зиме 148 миллионов рублей. В этом голу компания провела крупные работы в Нижнем Тагиле, поселке Таватуй, Арамили, Алапаевске, в Верхней Пышме. Основная часть этих затрат была направлена на источники теплоснабжения.

По словам Дмитрия Буданова, сейчас в Кировграде достраивается котельная. Она будет введена в эксплуатацию в 2022 году. Полностью будет достроена и готовится к запуску котельная в поселке Тугулым.

На Урале уже стартовал отопительный сезон, отопление дадут во все дома до 1 октября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Директор Свердловского предприятия филиала «Россети ФСК ЕЭС»-МЭС Урала Валерий Мацкевич рассказал, уточнил, что все работы в области планируется завершить до 1 октября.

По словам главного инженера филиала Россети ФСК ЕЭС и МЭС Урала Владимира Вяткина сейчас почти 2,5 тысячи км линий в ремонте, почти 300 трансформаторов уже отремонтировано.

- Ремонтный фонд, который был выделен в этом году, больше чем в прошлом на 5%. На данный момент выполнено работ на 1 млрд. рублей. До 30 сентября мы планируем большую часть закончить. Инвестиционная программа составляет 4 млрд. рублей. Самой крупный объект – это подстанция в Краснотурьинске.

Также заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Олег Ефимов поделился, что план ремонта электрического оборудования выполнен более чем на 80%.

Напоминаем, что мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о начале отопительного сезона в городе с 14 сентября. В первую очередь тепло поступит в детские садики, школы и только потом жилой фонд. Подача тепла пройдет в два этапа. Первый пройдет с 14 по 22 сентября. Второй - с 23 по 30 сентября. Всем жителям Екатеринбурга и Свердловской области дадут отопление до 1 октября.