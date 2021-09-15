Заведующую детсадом в Сысерти выгоняют с работы из-за просьбы сохранить хлебозавод

Губернатора попросили защитить бывшую заведующую детсадом. Фото: предоставлено семьей Проскуряковых

В Сысерти сотрудники закрытого хлебозавода подготовили коллективное обращение к главе города Дмитрию Нисковских и губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Жители предлагали властям выкупить хлебозавод.

9 сентября местная активистка заходила в учреждения, где собирала подписи работников детских садов и школ. За подписью в обращении женщина зашла и к заведующей детского сада № 1 Олесе Проскуряковой. Эта подпись обернулась для женщины скандальным увольнением.

- Олеся подписала это обращение, даже не глядя. Уже через час после подписания документов, Олесю вызвали в управление образования. Заставили написать заявление по собственному желанию, без даты, - рассказал «КП-Екатеринбург» Александр Проскуряков, супруг Олеси.

Олеся Проскурякова отработала в детском саду №1 четыре года. По словам ее супруга, она буквально «подняла садик с колен, с полной разрухи он превратился в конфетку». Муж и жена посоветовались, и Олеся нашла новую работу. Но со старой должности женщину захотели уволить по статье 278.2 ТК РФ «Дополнительные основания для прекращения трудового договора с руководителем организации».

- Просто по-человечески не дают уволиться. Олесю не отпустили с работы, чтобы испортить не только трудовую, но и всю жизнь, - поделился с Александр Проскуряков.

Проскуряковы намерены обращаться в трудовую инспекцию. Коллеги и родители воспитанников готовят письмо к главе города и губернатору области с намерением защитить Олесю Проскурякову.

В управлении образования Сысертского городского округа объяснили, что вопросы к заведующей детским садом №1 возникли из-за грубейших нарушений режима работы образовательного учреждения. Правила не позволяют пускать на территорию или в помещения, где находятся дети, посторонних людей.

Мы ни от кого так и не смогли получить ответ на элементарный вопрос: кем вообще является человек, который ходил по образовательным учреждениям и собирал подписи. Постороннего человека запускают к детям в ситуации, когда все образовательные учреждения работают в условиях усиленных противоэпидемических мер и антитеррористической защищенности. Первое, что приходит в голову, это ситуация в Нарьян-Маре в 2019 году. Здесь речь идёт не о выражении гражданской позиции заведующей, а о безопасности детей», – сказала начальник управления образования Оксана Колясникова.

Она отметила, что на встрече обсуждалось как раз то, что руководитель нарушил основополагающие требования к своей работе на посту заведующей.

Оксана Колясникова также добавила, что в ситуации с закрытием Сысертского хлебокомбината в целом все руководители образовательных учреждений муниципалитета оперативно перезаключили договоры с поставщиками хлеба, несмотря на то, что новость застала всех врасплох.

Образовательные учреждения также активно участвовали в ярмарке вакансий, которая специально проводилась для потерявших работу сотрудников комбината.