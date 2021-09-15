Дан старт строительству трамвайного депо маршрута Верхняя Пышма - Екатеринбург

Фото предоставлено пресс-службой УГМК

Сегодня первый заместитель Губернатора Свердловской области Александр Высокинский, генеральный директор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын и генеральный директор ООО «Мовиста Регионы» Александр Советников заложили первый камень нового депо трамвайной линии маршрута Верхняя Пышма – Екатеринбург.

- Мы долго думали, как связать Екатеринбург и Верхнюю Пышму помимо автомобильных дорог – вариантов было много, но в конечном итоге остановились на трамвае, – обратился к присутствующим генеральный директор УГМК Андрей Козицын. – И вот сегодня мы закладываем депо. Должен сказать, что ничего этого не было бы, если б не поддержка администрации области, администраций Верхней Пышмы и Екатеринбурга. Только строители, проектировщики знают, что такое в XXI веке построить трамвайную линию, получить все согласования и разрешения. Мы все это преодолели, и отдельно хочется сказать спасибо «Трансмашхолдингу», который принимал самое активное участие в реализации этого проекта. Строительство уже подходит к завершению, скоро по этой линии пойдут самые современные трамваи. Дорогие друзья, коллеги! Я поздравляю всех нас с этим большим событием! После пуска трамвая люди будут спокойно добираться из Верхней Пышмы до метро в Екатеринбурге. Всем огромное спасибо!

- Чем быстрее движется транспорт, тем быстрее развивается местная экономика, – сказал первый заместитель Губернатора Свердловской области Александр Высокинский. – Трамвайная линия, которая свяжет Екатеринбург и Верхнюю Пышму, практически закончена, сегодня мы делаем еще один шаг – закладываем трамвайное депо. Верхняя Пышма будет промежуточной точкой при движении из Екатеринбурга на Среднеуральск. Этот проект на контроле держит губернатор области Евгений Куйвашев, и при поддержке наших партнеров – Уральской горно-металлургической компании, «Трансмашхолдинга», фактически мы получаем еще одну точку транспортного и экономического развития.

Проект по строительству депо и обслуживанию трамвайной линии, а также поставку современного подвижного состава реализует в рамках концессионного соглашения компания «Мовиста-регионы». Объем инвестиций составит 1,8 млрд рублей. До 80% капитальных вложений в строительство трамвайного депо – около 1,04 млрд рублей – будет направлено на закупку продукции региональных производителей. Речь идет о металлических конструкциях, рельсах, сыпучих материалов, а также о продукции машиностроительного комплекса.

Площадь застраиваемого участка 2,25 га. На четырех этажах главного здания разместятся технические и административно-бытовые помещения. Производственный корпус будет включать в себя участки ежедневного и текущего обслуживания, ремонта подвижного состава, автоматическую мойку, помещение зарядки электрокар, медпункт и комнату отдыха. Пространство и планировка организованы таким образом, чтобы достичь максимальной функциональности и комфорта для сотрудников депо при работе в каждой точке здания.

Всего в рамках проекта будет создано более 90 рабочих мест.

Протяженность трамвайной линии составляет более 17 км, на маршруте предусмотрено 14 остановок – 10 в Екатеринбурге и 4 в Верхней Пышме. Время в пути составит 25-30 минут, что на 30% меньше того, что тратят пассажиры сейчас. Ежедневно трамвайным сообщением между Екатеринбургом и Верхней Пышмой смогут пользоваться 11 тысяч человек, в год это составит порядка 4 млн человек.