За 13 лет ни одного штрафа: в Свердловской области погиб байкер

Мотоциклист погиб на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В свердловском городе Богдановиче устанавливаются причины смертельной аварии, в которой погиб 34-летний мотоциклист Семен Полуяктов. В ночь на 15 сентября он двигался по перекрестку улиц Мира – Первомайская и не справился с управлением. Семен наехал на бордюр, после чего его байк Kawasaki перевернулся.

Семен был в шлеме, но травмы оказались несовместимы с жизнью.

- Стаж вождения составляет 13 лет, к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался, - отмечают в Госавтоинспекции.

По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято мотивированное решение. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Известно, что у погибшего мотоциклиста есть брат Александр. В июне 2018 года он едва не скончался в результате аварии, произошедшей по вине пьяного водителя «восьмерки». В роковой день Александр Полуяктов выжил, но потерял левую руку.

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