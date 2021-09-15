Семь причин, чтобы проголосовать за партию «Новые люди» в Свердловской области

Фото предоставлено пресс-службой партии "Новые люди"

В конце недели уральцам предстоит сделать важный выбор – решить, кто войдет в новый состав Государственной Думы. Среди кандидатов есть и представители независимой партии «Новые люди». Несмотря на то, что появилась она лишь в начале 2020 года, ее сторонники уже прошли в региональные парламенты во всех областях, где она участвовала в выборах. Выясняем, почему избиратели стали отдавать предпочтение «Новым людям».

В ЧАСТНУЮ КЛИНИКУ ПО ПОЛИСУ ОМС

Очереди в государственных поликлиниках уже давно стали притчей во языцех. А все потому, что в медучреждениях порой не хватает специалистов узкого профиля. Сторонники партии «Новые люди» предлагают такой выход из ситуации: оказывать людям медицинскую помощь в частных клиниках по полисам ОМС.

- Если человек не смог записаться на прием к врачу государственной больницы в течение суток, он должен быть сразу перенаправлен к врачу той же специальности в платном учреждении, - отмечают в партии «Новые люди». - Затраты клиник в таких случаях можно покрыть из бюджета свердловского регионального Фонда обязательного медицинского страхования.

СРЕДИ КАНДИДАТОВ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НОВЫЕ ЛИЦА

Кандидаты «Новых людей» раньше никогда не были политиками и не имеют никаких обязательств перед чиновниками и элитами. При этом каждый владеет богатым опытом помощи людям. На вопрос о том, зачем им идти в парламент, сторонники «Новых людей» отвечают просто: чтобы получить больше возможностей для улучшения жизни в родном регионе.

Фото предоставлено пресс-службой партии "Новые люди"

ПЕРЕХОД К ПРЯМОЙ ДЕМОКРАТИИ

Наверное, многие уральцы уже и забыли, но было время, когда мэра города жители выбирали самостоятельно. Благодаря этому он нес ответственность за свою работу перед горожанами, а не перед депутатами Гордумы, избравшими его. В партии «Новые люди» выступают за возвращение выборов мэров, а также судей, прокуроров и участковых. Ведь от этих людей зависят наши с вами жизни.

УЧИТЕЛЯМ – ДОСТОЙНУЮ ЗАРПЛАТУ

Как школьный учитель сможет воспитать свободных и творческих людей, если все его мысли заняты тем, как прожить на свою зарплату? «Новые люди» предлагают оптимизировать государственный бюджет так, чтобы все учителя страны получали достойную ставку – 75 тысяч рублей.

В КОМАНДЕ – НАСТОЯЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Возглавляет федеральный список партии «Новые люди» ее лидер Алексей Нечаев, основатель всемирно известной компании «Faberlic». Рядом с ним в списке экс-глава Якутска Сардана Авксентьева. На посту мэра она была известна борьбой с излишними бюджетными тратами: продала дорогие внедорожники из автопарка городской администрации, уволила чиновника, потратившего несколько миллионов на банкет. Среди кандидатов и бывший следователь по особо важным делам, который довел до суда дело полковника-миллиардера, и успешные предприниматели.

Фото предоставлено пресс-службой партии "Новые люди"

БЕРЕЖЛИВОЕ ЖКХ

Во всем мире уже давно применяют энергосберегающие технологии в сфере ЖКХ. Партия «Новые люди» борется за то, чтобы они получили распространение и в России. Например, в Липецке по совету ее сторонников уже установили автоматизированный тепловой пункт, который снизил коммунальные счета на 25%.

РАЗГОВАРИВАЮТ С ЛЮДЬМИ

К иным современным чиновникам после выборов на прием не попасть – кажется, в космос проще слетать. Партия «Новые люди», напротив, строит свою работу на открытом общении с людьми. Например, собирая у горожан подписи для участия в выборах, ее сторонники заодно узнали об актуальных проблемах горожан, которые теперь партия будет решать.

- Мы не просто выдвигаем какие-то кабинетные теории и ждем, пока их кто-то воплотит в жизнь. Мы предлагаем готовые решения и сами на практике многие из них реализуем. Будь то снижение тарифов ЖКХ, очищение Байкала, решение проблем с благоустройством – мы не уповаем на власть, а действуем, – поделился кандидат в депутаты Госдумы «Новые люди» Ярослав Бородин.