Пассажирский самолет с отказавшим двигателем экстренно приземлился в Кольцово

Рейс совершала авиакомпания Nordstar
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пассажирский самолет, который совершал рейс из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону, экстренно вернулся в Кольцово из-за отказавшего двигателя. Об этом «КП Екатеринбург» сообщили в пресс-службе аэропорта.
- С пассажирами работают представители авиаперевозчика, - говорится в сообщении.
В Кольцово отметили, что самолет вернулся из-за технической неполадки. Согласно данным онлайн-табло аэропорта, рейс прилетел в Екатеринбург из Норильска в 15:00. Затем авиалайнер вылетел в Ростов-на-Дону, но был вынужден вернуться в Кольцово. Рейс совершала авиакомпания Nordstar. Пассажиры летели на Boeing 737.
В Уральской транспортной прокуратуре объяснили, что у самолета отказал левый двигатель. Борт вернулся в аэропорт вылета в 15:31.
- На борту находилось 103 пассажира, из них трое детей, шесть членов экипажа. Посадка прошла в штатном режиме, - говорится в сообщении.
Транспортная прокуратура отмечает, что пострадавших нет. Самолет не получил других повреждений. Ведомство организовало проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.
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