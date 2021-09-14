Россию видно всегда: Паралимпийские чемпионы по волейболу сидя рассказали, как выступали без флага и гимна

Паралимпийцев встречали жены и дети Фото: Алексей БУЛАТОВ

14 сентября в Екатеринбург из Токио вернулись спортсмены Свердловской области по волейболу сидя. На Играх мужская сборная России под руководством главного тренера Танаткана Букина стала серебряным призером Паралимпиады в Токио.

В аэропорту «Кольцово» спортсменов встретили друзья и родственники, а также министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт. Серебряным призерам вручили цветы и подарки, а оркестр исполнил гимн Российской Федерации.

«МЫ БЫЛИ ЗАТОЧЕНЫ НА ФИНАЛ»

В этом году российская сборная выступала без национального гимна и с нейтральным флагом. О том, как это повлияло на игру сборной «КП-Екатеринбург» рассказал серебряный призер Сергей Поздеев.

- На наш командный дух и волю к победе это никак не повлияло. Если честно, когда играешь, ни о чем таком не думаешь. Мы были заточены, как минимум, на участие в финале и этого добились, - делится эмоциями Сергей. - Все знали, кто какую страну представляет. Народ не ведь обманешь. Политические решения могут быть любыми, но народ всегда все знает: кто, где и с кем играет. Россию видно всегда!

В финале паралимпиады сборная России уступила команде Ирана со счетом 1-3. Тренер сборной Танаткан Букин оценил игру команды и рассказал «КП-Екатеринбург» о дальнейших планах сборной и том, поедет ли она на следующие олимпийские игры.

- Я оцениваю игру сборной на 100 процентов. Ребята максимально выложились, выполнили в полуфинале заложенную установку, вышли в финал и в финале показали хорошую игру. Это на грани наших возможностей, ребята работали максимально.

«СЕЙЧАС НАДО ПОДЛЕЧИТЬСЯ»

По словам Букина, многие наши спортсмены получили серьезные травмы перед этими Играми. Виктор Миленин, например, получил разрыв локтевой связки и разрыв крестообразной связки колена. Сейчас для них самое главное – это реабилитация.

- Будем готовиться к следующим Играм. Но сначала будем лечить и восстанавливать ребят. Для этого есть время. Также будем проводить дополнительный набор игроков. Мы всегда ждем желающих заниматься волейболом, готовы помогать ребятам в начальном этапе подготовки, - говорит тренер.

«ГОТОВИЛИСЬ 21 ГОД»

Уральские спортсмены в общей сложности готовились к этим играм 21 год, рассказывает тренер российской сборной.

- Они шли к этой цели, набираясь опыта международных игр, мировых игр, тренируясь с лучшими командами. Это путь тяжелый, длинный, он требует очень больших знаний, навыков и умения, - говорит Танаткан Букин.

Соревнования по волейболу сидя проводятся на Паралимпиадах с 1976 года. В этом году золотыми призерами на Паралимпийских играх стала сборная Ирана. Бронзу завоевала команда Боснии и Герцеговины, обыгравшая в матче за третье место сборную Бразилии (3-1).

Напомним, что на Паралимпиаде в Токио доставщик еды из Екатеринбурга выиграл второе золото. Михаил Асташов одержал победу в шоссейной гонке с раздельным стартом.

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