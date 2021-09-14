Медногорские металлурги вывезли 16 тонн мусора из городского парка

Фото предоставлено пресс-службой УГМК

Городской парк заложен первостроителями медно-серного комбината в середине прошлого столетия. Много лет он служил местом отдыха работников предприятия и членов их семей. Работали аттракционы, проходили танцевальные вечера, функционировали кафе. С конца 90-х годов парк пришел в запустение. Однако благодаря настойчивости металлургов и горожан, отстоявших свое право на получение федерального гранта «Формирование комфортной городской среды», в 2021 году здесь начались работы по благоустройству стоимостью порядка 10 млн рублей.

Фото предоставлено пресс-службой УГМК

- Учитывая, что проект возрождения центрального городского парка рассчитан на семь этапов, любые дополнительные благотворительные акции по формированию пространства для активного отдыха жителей всех возрастов мы только приветствуем, - говорит глава города Андрей Нижегородов.

Фото предоставлено пресс-службой УГМК

В экологической акции приняло участие более 70 работников цеховых подразделений ММСК. Главный фронт работ пришелся на заросшие и замусоренные участки парка, поэтому основными инструментами субботника стали секаторы, бензопилы, грабли и мешки для мусора. Кроме этого, комбинат выделил три единицы автотракторной техники.

Фото предоставлено пресс-службой УГМК

- Мы постарались ответственно отнестись к этому благородному делу. Призываем и другие предприятия города присоединиться к нашей инициативе. Для нас это не первый опыт проведения подобных экологических акций – каждый год мы наводим на закрепленных территориях в городе. Такую работу, если выполняется она сплоченным коллективом, сделать несложно, а результат будет радовать глаз достаточно долго. Тем более, практически все участники сегодняшнего субботника – это жители города, которые придут сюда отдыхать вместе с родными и близкими, – отметил генеральный директор ММСК Ильфат Исхаков.

Фото предоставлено пресс-службой УГМК

Добавим, в ходе субботника с участием работников медно-серного комбината с территории городского парка на полигон захоронения твердых бытовых отходов было вывезено порядка 16 тонн мусора.