Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 14 сентября 2021 года

В Свердловской области продолжается вакцинация от коронавируса Фото: Олег ЗОЛОТО

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено еще 498 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 100 – приходится на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 зарегистрированы в Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Серове, Первоуральске, Березовском, Качканаре, Ирбите, Краснотурьинске, Дегтярске и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число заболевших коронавирусом граждан на Среднем Урале с начала пандемии составляет 130 715 человек, из которых 120 583 - полностью справились с вирусом. За прошедшие сутки из инфекционных отделений больниц выписали 456 человек.

Сейчас медики оценивают состояние 630 пациентов как тяжелое, 404 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 309 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки подтверждено еще 36 случаев смерти от COVID-19. Общее число жертв пандемии составляет 5 681 случай.