«Почему кровь москвича стоит дороже, чем жителя провинции?» Сардана Авксентьева – о планах работы в Госдуме

Фото предоставлено пресс-службой партии "Новые люди"

- Екатеринбург – город, где не понаслышке знают о демократии, - с этих слов начала свою встречу с горожанами экс-мэр Якутска, а ныне советник лидера партии «Новые люди» Сардана Авксентьева.

Политик уверена, что из всех непарламентских партий у Новых людей наибольшие шансы на получение мест в Госдуме. В рамках предвыборной кампании Авксентьева посетила 25 городов. Финальной точкой стала столица Среднего Урала.

Наибольшую славу Авксентьева приобрела после продажи муниципальных внедорожников на общую сумму в 174 миллиона рублей. На эти деньги в Якутске была оплачена работа социального такси.

- Нужно ли всем вслед за мной продавать служебные автомобили мэрии? В условиях, когда у нищих городов не хватает денег на элементарные вещи, это необходимо. Я по себе уже знаю, что передвигаться можно на любом транспорте.

Фото предоставлено пресс-службой партии "Новые люди"

Авксентьева отметила, что знает об отмене прямых выборов мэра в Екатеринбурге. И, в случае прохождения в Госдуму, сделает все возможное, чтобы изменить ситуацию. Но не в одном конкретном городе, а во всей стране.

- Во многих странах людей штрафуют за отказ в голосовании на выборах. У нас такого допустить нельзя, люди и так боятся штрафов и поборов. Но граждане должны понимать, отказываясь от участия в выборах, вы даете возможность использовать свой бюллетень в чьих-то интересах. Чем больше людей выйдет на избирательные участки 19 сентября, тем меньше вероятности фальсификации голосов.

По словам Авксентьевой, на данный момент 15% избирателей в нашей стране готовы проголосовать за оппозиционную партию. Еще 15% - не определились. То есть 30% могут объединиться вокруг партии «Новые люди».

- Очень жаль, что в таком политически активном городе как Екатеринбург явка всего 40%. Очень важно, как проявит себя этот город. Тем более, здесь достаточно большая поддержка у партии. В воскресенье не поленитесь проголосовать, зовите друзей, близких и родственников. Помните, что народные избранники от других партий голосовали за повышение пенсионного возраста и повысили НДС с 18 до 20%, - напомнила советник лидера Новых людей.

Фото предоставлено пресс-службой партии "Новые люди"

Авксентьева не согласна с убеждением, что, будучи мэром-хозяйственником у нее было больше возможностей сделать жизнь людей лучше. Глава муниципалитета вынужден работать в тех условиях и рамках, которые были установлены задолго до него.

- В Госдуме есть возможности продавливать свои инициативы, находить сторонников из других фракций. Я считаю, что основная проблема нашей страны заключается в том, что власть не слышит мнение народа. Нам нужно раз и навсегда отказаться от разделения городов на столичные и провинциальные. На дебатах с Жириновским я даже задала Владимиру Вольфовичу вопрос, почему кровь москвича стоит дороже, чем жителя провинции. Это к тому, что регионы должны все заработанные деньги отправлять в федеральную казну, а там уже посчитают и выделят каждому определенную сумму. Но это неправильно! - добавила Сардана Авксентьева.