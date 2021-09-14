В начале следующей недели будет достаточно холодно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 14 сентября Екатеринбург накрыл сильный дождь. По словам главного синоптика Уральского гидрометцентра Галины Шепоренко, в ближайшие дни свердловчанам не стоит ждать прихода бабьего лета.

На север области уже пришли заморозки до -5 градусов. К выходным похолодание ожидается и в столице Среднего Урала.

- Не могу сказать за всю осень, но в ближайшие семь дней бабьего лета не должно быть. Дождь прекратится после обеда. Сегодня и завтра будет тепло. Но 15 сентября ожидается кратковременный дождь, пройдет очередной фронт. Дождь будет не такой интенсивный, как сегодня. Днем ожидается до +19 градусов тепла, а остаток недели и начало следующей будут достаточно холодными: температуры от +5 до +12 градусов. Ночью от +1 до +6 градусов, - рассказала «КП»-Екатеринбург Галина Шепоренко.

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