Партия «Новые люди» посадила на самоизоляцию актера Алексея Гаврилова

Фото предоставлено пресс-службой партии "Новые люди"

Сторонник партии «Новые люди» актер и предприниматель Алексей Гаврилов, известный по роли Гоши в сериале «Универ», устроил необычный перформанс в Екатеринбурге. Вместе с однопартийцами он установил в Основинском парке куб из прозрачной пленки, символизирующий комнату для самоизоляции, и некоторое время провел внутри него. Актер был одет в костюм, сшитый из медицинских масок.

Фото предоставлено пресс-службой партии "Новые люди"

Как объясняет артист, любая инфекция проникает через медицинскую маску так же легко, как через эту пленку, а масочный режим и соблюдение самоизоляции почти не контролируются, а значит, никак не защищают людей от COVID-19. По его словам, акция разоблачает тот фарс, который творится сейчас в стране. Формальное исполнение требований, к сожалению, не ведет к снижению заболеваемости.

«Я приехал в Екатеринбург, на мой взгляд, самый свободный город России, чтобы провести акцию против многочисленных и абсурдных ограничений. Против псевдо-масочного режима, при котором нужно надеть маску, чтобы зайти в ресторан, а в самом помещении ее тут же можно снять. Против принудительной вакцинации, потому что каждый из нас должен сам решать, прививаться или нет», – рассказывает Алексей Гаврилов.

Фото предоставлено пресс-службой партии "Новые люди"

Он напомнил, что согласно законодательству никто не обязан носить маски и ставить прививку, а режим самоизоляции и вовсе ограничивает свободу передвижения, которая прописана в Конституции. В партии «Новые люди» считают, что ограничения, применяемые властями, абсурдны и чрезмерны.

«Мы хотим, чтобы люди сами решали, как они будут жить, и защищать свое здоровье. Своим перформансом мы хотели показать, во-первых, насколько все эти ограничения странно выглядят со стороны, а во-вторых, насколько они ненадежны. Любая инфекция легко проникает сквозь все эти ограничения и препоны. Человек, вынужденный скрываться за всеми этими масками, не чувствует никакой свободы», – говорит один из организаторов акции, сторонник партии «Новые люди» Станислав Масоров.

Фото предоставлено пресс-службой партии "Новые люди"

Ранее партия «Новые люди» представила свою предвыборную программу. Один из ее пунктов – гарантия добровольной вакцинации. В партии уверены, что люди должны получить максимально прозрачную информацию обо всех вакцинах и на ее основе сделать свой выбор. Таким образом, удастся решить проблему продажи поддельных прививочных сертификатов, уточняется в программе.