На Урале бизнесвумен научила собак кататься на скейте

Сэм и Джесси часто отправляются в путешествия вместе с хозяйкой. Фото: Instagram Натальи Лазуковой

Наталья Лазукова живет со своей семьей и собаками в Краснотурьинске. Женщина самостоятельно научила свою парочку озорных джек-рассел-терьеров командам, танцам и даже катанию на скейтборде.

Наталья по образованию инженер – педагог, но ради нового увлечения она прошла общий курс дрессировки собак. С 20 сентября женщина будет вести кинологические занятия для детей на городской станции юннатов.

Скейт сделан с учетом размера питомцев. Фото: Instagram Натальи Лазуковой

- Начала заниматься дрессировкой, мне понравилось. В интернете много информации по разным методам дрессировки, коррекции поведения, поэтому сначала в моей голове была каша. Подумала, что мне уже нужна основа, и я обучилась дрессировке на девятимесячном курсе, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Наталья Лазукова.

Сначала в семье Лазуковых появилась питомица Джесси. В три года ее начали дрессировать. Затем, семья приобрела мальчика по кличке Сэм. Его дрессировка началась в полгода. На обучение своих любимцев Наталья ежедневно тратит по 5 минут утром и вечером.

Собак Наталью уговорили купить дети. Фото: Instagram Натальи Лазуковой

- С девочками проще, они инстинктивно все понимают. В подростковом возрасте у Сэма начались проблемы с поведением. Поэтому, мне пришлось пойти к кинологу. Обучение собак мы начали с обычных команд. Затем, я сама начала придумывать трюки, - отметила хозяйка питомцев.

Пожалуй, одна из самых впечатляющих способностей четвероногих Сэма и Джесси – это умение кататься на скейтборде. Кстати, деревянную деку с колесами Наталья сделала самостоятельно.

Наталья старается не расставаться надолго с питомцами. Фото: Instagram Натальи Лазуковой

- Невозможно просто поставить собаку на скейт. Этот навык нужно развить. Сначала ставим скейт на плед и учим собаку на него запрыгивать. Затем - спрыгивать. После этого объединяем оба навыка в поведенческий алгоритм, - поделилась Наталья.

Сама по себе порода джек-расселов к людям относится вполне лояльно, но к животным собаки могут проявлять агрессию. Помимо «покатушек» Сэм и Джесси обучены поискам предметов по запаху, танцам и фристайлу.

- Если посмотреть видеозаписи, то вы увидите, насколько им все нравится тренироваться. Они просто живут этим. Они ждут этих минут дрессировки, ведь это совсем не принуждение, - рассказала Наталья.

Совместный отдых на природе. Фото: Instagram Натальи Лазуковой

В инстаграме на аккаунт Джесси и Сэма подписано почти 6 тысяч человек. В постах Наталья делится фото и видео своих собак, а также дает советы по уходу, дрессировке и воспитанию четвероногих. Также хозяйка нередко фотографирует собак для своего магазина с изделиями из дерева.

- Дети заставили меня купить собак. Мы – то с мужем понимали, какая это ответственность. У самих в детстве собаки были. Муж одобряет дрессировку. Я взвалила на себя с радостью эти обязанности. У нас в семье все чем-то увлечены, и мы стараемся друг друга поддержать, - смеется Наталья.