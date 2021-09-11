Владимир Путин вручил уральскому гимнасту Орден Дружбы

Награждение проходило в Кремле Фото: instagram.com/belyavskiydavid01/

В Екатерининском зале Кремля состоялась церемония вручения государственных наград золотым медалистам Олимпийских игр в Токио. Владимир Путин лично поздравил олимпийцев, в числе которых был и уральский гимнаст Давид Белявский - чемпион по спортивной гимнастике в командных соревнованиях. Президент вручил ему Орден Дружбы.

- Те, кто сегодня собрался в этом зале, внесли в этот успех вклад высшей пробы. Во всех смыслах «золотые» чемпионы, вы главные герои и - не побоюсь этого слова - гордость России, - отметил Владимир Путин.

Также уральский гимнаст получил ключи от BMW от Фонда поддержки олимпийцев России. В своем сторис в Instagram Давид Белявский показал, что уже сел за руль нового автомобиля. Мы связались со спортсменом, он обещал рассказать о своей встрече с президентом позже.

Напомним, для спортсмена это уже третья олимпиада в карьере, однако медаль высшей пробы удалось получить только в этом году. Давид стал победителем в командном многоборье вместе с Никитой Нагорным, Артуром Далалояном и Денисом Аблязиным.

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