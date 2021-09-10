Оперштаб выберет вариант формата «Ночи музыки» в Екатеринбурге

Число участников фестиваля существенно сократят Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральская Ночь музыки 2021 в Екатеринбурге состоится в любом случае. Точную дачу проведения музыкального фестиваля, а также формат мероприятия определят во вторник на заседании оперштаба Свердловской области.

- 9 сентября на общем собрании мне было велено подготовить предложения, но эти предложения пока еще никто не рассматривает. Рассматривать их будут на штабе во вторник, - рассказал «КП-Екатеринбург» Евгений Горенбург, директор фестиваля Ural Music Night. - Мне нужно сделать предложение, согласовать его с Роспотребнадзором, представить в оперштаб. Дальше будет какое-то решение, абсолютно непонятно: положительное, отрицательное. Мы должны соответствовать современным требованиям Роспотребнадзора, они постоянно меняются.

Евгений Горенбург предложил несколько вариантов проведения фестиваля в период пандемии Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам министра культуры Свердловской области Светланы Учайкиной, фестиваль состоится, окончательного решения по дате и формату нужно подождать несколько дней.

- Речь не идет о том, что фестиваль не состоится. Просто Роспотребнадзор должен спрогнозировать, какие сроки наиболее безопасно проведение этого фестиваля. Решение будет приниматься на оперштабе во вторник, - рассказала Светлана Учайкина «КП-Екатеринбург». - Евгений Горенбург предлагает три варианта: сократить количество площадок, перенести все в закрытое помещение. Какой из вариантов примет оперштаб, такой и будет. «Ночь музыки» - это прекрасный фестиваль, но все-таки сегодня важнее вопросы безопасности, как музыкантов, так и посетителей.

Концерты пройдут на закрытых площадках Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что в 2020 году из-за пандемии Уральскую ночь музыки провели под открытым небом 18 сентября. Этим летом большая часть массовых мероприятий отменили по той же причине.

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