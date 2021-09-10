Поездка в США показала мне, как сильно отличается наш менталитет от американского. Фото: Олег ГАЛИМОВ

Я хорошо помню то лето: только вышел первый Ipad, во «ВКонтакте» стали заливать целые фильмы, почти каждую неделю пересматривал «Темного Рыцаря» Кристофера Нолана, а телефон у меня был сенсорный Samsung со стилусом.

Я только окончил 9 класс, начал задумываться о будущей профессии. И тут мама сообщает – летишь на месяц в США. Все познания заключались в десятках сериалах и фильмов Голливуда. Ну, еще я слышал про Белый дом и Барака Обаму. А что еще должен знать 15-летний мальчик с окраины Екатеринбурга?

ЕСТЬ ЗАХОЧЕШЬ – НАЧНЕШЬ РАЗГОВАРИВАТЬ

Наша группа вылетела в Москву 25 июня. Пересадка в столице и рейс до Стамбула. 4 часа ожидания и вот он – долгожданный рейс до Лос-Анджелеса. Досмотр был, словно мы на стадион идем. Вещи протирали какими-то щетками, потом их быстро сканировали. В спинках кресел были встроенные телевизоры с фильмами. Тут вам и новенький «Шерлок Холмс» с Робертом Дауни мл. и «Трансформеры». Языки озвучки: Английский, Турецкий и Китайский. Обойдемся без кино.

12 часов полета казались вечностью. В самолете был огромный экран, на котором отображалось наше местоположение. Мы даже над Гренладнией пролетали… По прилету в Лос-Анджелес мы столкнулись с проблемой часовых поясов. По сути, за сутки мы как бы прожили два дня. Вылетая днем, мы прилетели утром. Не самое простое испытание для ребенка, на мой взгляд.

К сожалению, у меня сохранилось не так много фотографий с той поездки. Так выглядели дома на улице, где мы жили. Фото: Олег ГАЛИМОВ

Нам предстояло жить в принимающих семьях из города Ранчо-Кукамонга, это некий «спутник» Лос-Анджелеса. Для начала нас отвезли в школу, а там уже нас стали «распределять». Со мной в паре был парень из Семен из Каменска-Уральского. В 15 он выглядел лет на 18-20, да еще и свободно владел английским. Я же спасался переводчиком слов в телефоне.

Руководитель другой группы сказала мне «Да ты не переживай, есть захочешь – заговоришь». Меня это не убедило.

Принимающей стороной стали Малина и Дарио Эрнандес. Глава семьи работал управляющим в одном из банков, его супруга – была сиделкой для детей с района. Она забирала малышей на машине по утрам, и сидела с ними до второй половины дня.

У них было двое сыновей: 16-летний Доминик и 24-летний Джереми. Первый готовился к последнему году обучения в школе и поступлению в колледж, второй, к нашему удивлению, работал водителем скорой помощи. В с первой минуты они казались очень гостеприимными. Но меня не покидало чувство, что что-то может пойти не так.

Этот смазанный снимок я сделал в один из первых дней в семье Эрнандес. Фото: Олег ГАЛИМОВ

Дом Эрнандесов располагался на улице, где у всех свои участки и двухэтажное жилище. Идеальная зеленая лужайка, а на заднем дворике басен и зона барбекю. Это стандарт. Стоимость домов $ 500-800 тысяч долларов. Но вот что интересно, по соседству с нашим домом был не самый ухоженный участок. Как то раз я случайно увидел через ограду подозрительного старика. Спросил про него и был ошарашен.

- Там живет беженец из Германии, бывший фашист. Он сумасшедший. Иногда мы слышим звуки речей на немецком, у него флаг со свастикой есть, - рассказала мне Малина.

К ДЕВОЧКАМ БЛИЗКО НЕ ПОДХОДИ

Нам предстояло прожить в семье Малины и Дарио три недели. Поначалу все было хорошо. Мне кажется, мы с Семеном старались вести себя максимально вежливо и аккуратно. Это другой социум, менталитет, привычки, взгляды. Наш день начинался в 8 утра, нас отвозили в школу на уроки английского языка. Занятия длились до обеда, потом нас забирали обратно. Как правило, нам старались устроить какой-никакой досуг: поездки в супермаркеты, перекусы в кафешках, по вечерам можно было посмотреть фильм в гостиной.

Почти сразу Доминик познакомил нас с соседскими детьми. Было две девочки и один мальчик латинского происхождения. Но больше всего я общался лишь с одной – ее звали Валери Ноттингем. То ли она мне так понравилась, то ли ее смешил мой нелепый акцент. Так и общались: она мне что-то говорит, а я потом на телефоне перевожу ответ и пытаюсь прочитать. Обычно для таких целей я просил помощи у Семена, но с голубоглазой блондинкой хотелось обойтись без посредников.

Доминик быстро понял, что у меня к ней симпатия и в тот же день настучал родителям. Так меня впервые «вызвали на ковер». Посыл был один – не трогай Валери. Мне было обидно, но даже не из-за претензий, а из-за того, что я не понимал. Что было опасного в общении через дорогу от дома?

Доминик, Малина, Дарио и Джереми Эрнандес. Несколько лет назад Дарио и Малина переехали из Калифорнии в Аризону. Теперь они живут в городе Меса. Фото: Facebook

То есть эта была потребность контроля поведения, как мне кажется. При этом поражало ябеднечество Доминика. И в один из вечеров я поинтересовался у него, почему он не встречается с кем-то. Он поднял левую руку и показал на кольцо на безымянном пальце.

- Я дал клятву. Никакого секса до свадьбы, - сказал младший Эрнандес.

Тут у меня просто ум за разум вышел. Не хочу акцентировать на этом много времени, делайте выводы сами.

ДОМ СТРОГИХ ПРАВИЛ

По воскресенья подъем был раньше обычного – к 8 утра нужно было быть на службе в церкви. Все сидели на деревянных скамьях, а пастырь на протяжении двух часов читал проповедь. У Дарио, кстати, была позолоченная Библия. Меня это удивило. На второй неделе мы увидели обряд крещения. Ничего общего с тем, что происходит у нас. На сцену вынесли небольшой надувной бассейн. Все желающие поднимались, двое священников окунали их три раза, пока пастырь читает молитву.

Признаться честно, это было интересно. Но нас даже не спрашивали, хотим ли мы ехать и уж тем более про нашу веру. Просто нас не могли оставить одних в доме. Это было запрещено.

На самом деле, в семье Эрнандесов у меня был лишь один по-настоящему серьезный конфликт. Как-то раз на выходные приехал Джереми и он стал играть в Call of Duty на приставке в комнате Доминика. Я дважды проходил игру, а там как раз была миссия в Чернобыле. Не помню, откуда, но у меня была пачка сладкого драже. Я взял ее с собой на первый этаж и стоял рядом с телевизором. Малина заметила меня и сказала немедленно убрать сладости.

- Есть на втором этаже запрещено! – сказала мне хозяйка дома.

Я решил, что она перегибает палку. И начал есть тайком. Она это увидела.

- Я сказала, нет! – прокричала Малина и резко вырвала у меня конфеты.

После этого в наших отношенях повисло напряжение. Вроде был пустячковый конфликт, а осадок остался. Хотя сейчас я понимаю, что был не прав. Есть на втором этаже было нельзя из-за коврового покрытия. Малина и Дарио боялись, что можно его заляпать едой. Я весь день ходил злой, а в понедельник обнаружил смятую пачку драже в своем пакете с ланчем. Хотя я был уверен, что ее выбросили. Я до сих пор сожалею, что так сложилось.

Это все к вопросу о разнице менталитетов. На моем месте мог оказаться любой другой ребенок из России.

СУМАСШЕДНИЙ МАЛЬЧИК ИЗ РОССИИ

В день перед отъездом в Нью-Йорк у нас была прощальная вечеринка в доме другой принимающей семьи. Малина рассказала моему руководителю, что я крайне не усидчивый и что со мной не просто. Юлия Эрнестовна, с ней согласилась.

А потом случилось то, о чем я прекрасно помню даже спустя 11 лет. Когда мы вернулись домой к нам зашли попрощаться соседские ребята. Была и Валери. Мы понимали, что, скорее всего больше никогда не увидимся. Нас оставили на пару минут вдвоем, и она поцеловала меня.

Валери Ноттингем окончила колледж и переехала в город Апленд. Она работает торговым представителем. Фото: Facebook

Думаю, мужская часть нашей аудитории сейчас поймет, почему я такое не забыл.

- Ты совсем не такой, как все здешние. Олег, ты – сумасшедший мальчик из России, - сказала она мне напоследок.

За два дня до возвращения в Россию я потерялся в Нью-Йорке. Пришлось обратиться за помощью к полиции. Стражи порядка доставили меня в гостиницу на служебной машине. Фото: Олег ГАЛИМОВ

Утром мы выехали в Лос-Анджелес, переночевали в гостинице и на следующий день улетели на неделю в Нью-Йорк. Но это уже совсем другая история.