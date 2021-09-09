В Госдуме и в Заксосбрании Свердловской области, возможно, появится еще одна партия

Фото предоставлено пресс-службой партии "Новые люди"

По прогнозам Всероссийского центра исследования общественного мнения сегодня партия «Новые люди» обошла в рейтинге все непарламентские партии и одну парламентскую – «Яблоко». Таковы итоги исследования на тему «Шансы непарламентских партий на прохождение в Госдуму по итогам выборов 2021 года».

Если в июне партию поддерживали 1,2 процента опрошенных, то в июле - уже 2,5, а к шестому сентября - 3,8. Среди тех, кто точно собирается прийти на участки, рейтинг еще выше: 4,2 процента, и он растет каждый день. А к дню голосования достигнет пяти процентов. Впрочем, если учесть темпы роста популярности партии, рейтинг может превысить и шесть процентов.

Фото: ВЦИОМ

Узнаваемость «Новых людей» с начала лета выросла в семь раз: с двух до четырнадцати процентов «без подсказки». У других партий, по данным ВЦИОМ, динамика хуже или вовсе отрицательная.

- На первом месте с точки зрения вероятности преодоления пятипроцентного барьера – «Новые люди». Чуть-чуть отстает «Партия пенсионеров». «Яблоко» точно не проходит, но при этом получает госфинансирование, если прогноз сбудется. Остальные непарламентские партии не преодолевают пятипроцентный барьер», - сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Фото предоставлено пресс-службой партии "Новые люди"

Лидер партии Алексей Нечаев обратился к тем, кто еще не решил, кому отдать свой голос:

- Мы видим, что 19-20 процентов избирателей еще не определились, за кого голосовать. Это каждый пятый человек в России. Я хочу сказать этим людям и нашим сторонникам: у вас есть возможность сделать ваш голос решающим. Чтобы в Думе было обновление. Чтобы там появилась пятая партия, новая политическая сила, которая будет продвигать перемены в стране.

Политолог, генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков отметил, что сейчас для партии важнее всего мобилизовать своих сторонников и привести их на избирательные участки.

- Впервые в парламенте может появиться пятая партия, новая политическая сила. Для этого партии нужно мобилизовать максимальное число сторонников, а эти сторонники должны прийти на выборы, не проспать их. Сейчас для всех самое главное - понять, что выборы дают исторический шанс, - подчеркнул он.

Партия «Новые люди» выставила на предстоящих выборах более двухсот кандидатов в депутаты Госдумы. В Свердловской области партия поборется за места в Заксобрании и в думах шести городов.