Трехлетнюю екатеринбурженку, выжившую в страшной аварии под Саратовом, врачи уже поставили на ноги

Семья Пухачевых ехала домой в Екатеринбург. Фото: СОЦСЕТИ

Трехлетнюю девочку Алену, которая выжила в страшной аварии под Саратовом, врачи перевели из реанимации в палату в обычную палату и уже пытаются ставить малышку на ноги. Пострадавшая перенесла операцию по пересадке кожи, которая прошла успешно.

- С пятницы я лежу вместе с ней в больнице. 97% кожи прижилось идеально. Алене ставят капельницы, других процедур нет. Ее поставили на ноги. Вчера с поддержкой врача один раз ходила, сегодня уже три раза гуляли по больничному коридору, - рассказала «КП-Екатеринбург» опекун девочки и ее сводная сестра Кристина Гридина.

СК возбудил уголовное дело. Фото: Саратовская служба спасения

По словам 24-летней девушки, пока что малышке тяжело ходить из-за длительного пребывания в лежачем положении, однако прогресс очевиден. Медикам уже не приходится прибегать к постоянному применению обезболивающих, девочка обходится без специальных препаратов, однако ее тело остается перебинтованным.

- Самое главное, что она жива, смеется, а восстановление — дело времени. К ней вернулся хороший аппетит, она ест и домашнюю, и больничную еду, также ей вводят питание через зонд, чтобы она получала достаточное количество белка, - добавляет Кристина.

Также девушка отметила доброжелательное отношение и профессионализм всего персонала больницы. По ее словам, каждый медик с душой относится к маленьким пациентам. Напомним, Кристина Гридина начала оформлять опекунство над малышкой в конце августа, а следственный комитет продолжает разбираться в обстоятельствах аварии.