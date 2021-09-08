На Урале учитель устроила политагитацию среди школьников и намекнула, за кого нужно голосовать

Агитация происходила в «Верхнесинячихинской средней образовательной школы №2», где недавно завуч обозвала детей какашками. Фото: читатель "КП"

На Урале учительница математики устроила политическую агитацию среди учеников девятого класса. Елена Никитична призвала учеников повлиять на родителей и уговорить их сделать правильный выбор, намекнув, за кого нужно проголосовать.

Агитацию вела педагог «Верхнесинячихинской средней образовательной школы №2». Директор этого учебного заведения Ирина Подойникова баллотируется в депутаты Алапаевского городского округа.

- В депутаты должны идти административные работники, поэтому, у нас с вами «на плаву» директора школ, детских садов… А кого еще выбирать-то? – недоумевает Елена Никитична.

Политическую агитацию, которая длилась 10 минут, записал один из учеников и предоставил эту запись «КП».

Кстати, место действия - та самая школа в Верхней Синячихе, где на прошлой неделе завуч обозвала учеников какашками из-за того, что к ней обратились не по имени отчеству.

- Многопартийность играет огромнейшую роль. Когда была одна партия, было больше порядка, - заключила учительница математики.

В своей речи она посетовала на то, что представители одной из политических партий приехали в Алапаевск на поезде. Местным жителям они раздавали футболки с логотипами партии, а также другие подарки, например, детские ранцы и карточки на питание.

- Наша Подойникова что-то никому карточки не выдает, - отметила педагог.

Правда, в ходе своего длинного монолога учитель отметила, что родители школьников имеют право проголосовать и против всех, главное прийти на выборы.

Мы связались с Еленой Никитичной и спросили, почему она решила вести среди детей политическую агитации.

- Кандидаты в депутаты должны иметь опыт административной работы. У нас в поселке Верхняя Синячиха металлургический завод не существует, химкомбинат развален. Кого выбирать в нашем поселке? Это была не агитация в пользу депутата, а защита нашего педагогического коллектива. «Наезжали» на Подойникову и обгадили весь наш коллектив.

Педагог рассказала, что в местных соцсетях устроили кампанию против Ирины Подойниковой.

- Это очень неприятно. Я называла фамилию, но это было не в качестве агитации. Я говорила о том, что если кто-то желает высказать свое мнение, то ненужно марать ее [Ирину Подойникову] через неправильные статьи, - говорит Елена Никитична. Это первое. Во-вторых, я говорила: если хотите высказать свое мнение относительно депутата, идите на выборы 19 сентября и проголосуйте за того, за кого хотите.